(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Bayramı'nı fidan dağıtarak kutladılar

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA) ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşa fidan dağıtımı yapıldı.
Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından cumhuriyetin 94\'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında fidan dağıtım programı düzenlendi. Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin ve beraberindekiler, vatandaşa sedir fidanı dağıttı. 500 adet fidanın dağıtıldığı etkinliğe vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, \"Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılında halkımıza fidan dağıtarak Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladık\" dedi.