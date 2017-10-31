(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Bayramı'nda mutluluğa 'evet' dediler

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde yaşayan Nurgül Kubilay ile Gökhan Çelik çifti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yılı kutlamaları sırasında dünyaevine girdi. Dalaman Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, genç bir çiftin nikah törenine sahne oldu. CHP\'li Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Nurgül Kubilay (40) ile Gökhan Çelik\'in (35) nikahını Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için pazaryeri meydanına gelen binlerce vatandaşın önünde kıydı. Başkan Muhammet Şaşmaz \"Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günde böyle bir nikaha şahitlik etmek çok önemli. Çünkü Cumhuriyetimizin en önemli kanunlarından biri Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu\'dur. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu\'nun bana vermiş olduğu yetki ile sizleri karı koca ilan ediyorum\" dedi. Başkan Şaşmaz evlilik cüzdanını verdiği çifte mutluluk diledi. Nikah sonrası duygularını dile getiren Şaşmaz, ilk defa böyle bir ortamda nikah kıydığını ifade etti. Şaşmaz, \"Neredeyse 15 bin Dalamanlı\'nın önünde nikah kıydık. Bizim için çok özel bir gün. Bugün genç çiftlerimizin de unutamayacağı bir nikah töreni yaptık. Umuyorum evlilikleri Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarihi kadar eski ve köklü olur\" dedi Gelin Nurgül Kubilay Çelik ise \"Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Onun için de bugün evlenmek benim için çok anlamlı. İki mutluluğu bir araya getirdik ve birlikte yaşadık. Bizim için de unutulmaz bir anı oldu. Aklımızdan çıkaramayacağımız nikahımız oldu. Böyle bir nikahı hayal etmiyorduk\" dedi. Damat Gökan Çelik böyle bir günde evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi.