T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı'nca Selimiye Camii'nde aşure dağıtıldı

EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul katıldığı programla halka

03 Ekim 2017 20:27

EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul katıldığı programla halka aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı\'nca 13 il ve 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı, Edirne\'de Selimiye Camii\'nde de yapıldı. Edirne\'de sabaha kadar 5 kazanda hazırlanan aşureler için öğle namazı ardından cami avlusuna stantlar kuruldu. Dağıtım programına Edirne Valisi Günay Özdemir\'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul da katıldı. Öğle namazının ardından camide bulunan halka ücretsiz olarak 100\'er gramlık paketlere konulan aşureler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm\'ün dualarının ardından halka dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdiğini ifade ederek Vali Özdemir ile birlikte kazandan doldurduğu aşureleri dağıttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanMimar SinanSelimiye Camii Edirne Valisi GünayCumhurbaşkanlığı EkonomiKoordinasyon Başkanı Hakan YurdakulCumhurbaşkanlığıEdirne Selimiye CamiiEdirneDağıtımEdirne Valisi Günay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24