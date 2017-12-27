T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin

Gaziantep’te, bu yıl 25’incisi düzenlenen Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 skorla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi oldu

27 Aralık 2017 23:32

Gaziantep’te, bu yıl 25’incisi düzenlenen Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 skorla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Karataş Şahinbey Kapalı Spor Salonunda oynan karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda taraftar izledi. Müsabakayı baştan sona önde götüren Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın skorer ismi 21 sayıyla Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Kayla Renae Mc Bride oldu. Şampiyon takıma kupasını Hidayet Türkoğlu, Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birlikte verdi. Kupayı kaldıran takım kaptanı Bahar Çağlar ve arkadaşları yaşadıkları mutluluğu kendilerini izlemeye gelen taraftarlarla paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GaziantepteKadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı KupasınınFenerbahçeyiYakın DoğuKarataşKapalı Spor SalonundaTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Büyükşehir Belediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24