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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı, Eyüp Sultan'da aşure dağıttı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 13 ilde aşure dağıtımı yapıldı

03 Ekim 2017 19:53

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından 13 ilde aşure dağıtımı yapıldı. İstanbul\'da da Eyüp Sultan Camii önünde yapılan dağıtıma vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İstanbul\'daki dağıtıma Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcı Metin Kıratlı ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Öğle namazını Eyüp Sultan Camii\'nde kılan Kıratlı, Şahin ve Uysal 2 kişinin cenaze namazına katıldıktan sonra dağıtım yapılan alana geçti. Kıratlı, Şahin ve Uysal kazanlarda özel olarak hazırlanan, üzeri Cumhurbaşkanlığı Forsu şeklinde süslenmiş aşureleri vatandaşlara kendileri dağıttı. \"BİRLİK BRABERLİĞİMİZİ KARDEŞLİĞİMİZİ DAİM KILALIM\" Dağıtımın ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Kıratlı, \"Cumhurbaşkanımız, taşına toprağına aşık olduğu bu şehre selamlarını yolladı, sevgisini gönderdi. Bu kapsamda da aşure ayı nedeniyle halkımıza aşure dağıtıyoruz. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı içerisindeyiz\" dedi. Muharrem ayının önemine vurgu yapan Kıratlı , \"İnşallah bu tür etkinlikler, kaynaşmalar, bundan sonra ümmetin kendi içerisindeki itilafların sona ermesine vesile olur. Kaynaşmaya , birlikteliğe, kardeşliğe vesile olur. Savaşları sona erdirir. Mezhep tartışmaları üzerinden Müslümanlar içerinde, ümmet içerisinde ayrıcalık ve ayrılık çıkartmak isteyen bölücülük yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Birlik beraberliğimizi kardeşliğimizi daim kılalım\" diye konuştu. ŞAHİN VE UYSAL\'IN AÇIKLAMALARI İstanbul Valisi Vasip Şahin de \"Muharrem ayını ve aşure gününü tebrik ediyorum. Yaşanan acıların sıkıntıların İnşallah bu vesileyle son bulmasını ve şehit olan Hz. Hüseyin ve arkadaşlarına da Cenab-ı Hak\'tan rahmet diliyorum\" dedi. İBB Başkanı Uysal ise \"Hepimizin ortak bir değeri olan mübarek bir ay. Bu aylar bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, bütünlüğümüzün artmasına vesile olur\" ifadelerini kullandı.

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