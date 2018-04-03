(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'nı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Akif ÖZDEMİR-ADANA,(DHA)Adana\'da 6 yaşındaki anasınıfı öğrencisi Alya Dua Göçmez, İl Kongresi\'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı göremediği için hüngür hüngür ağladı. Merkez Yüreğir Serinevler Mahallesi\'nde oturan ve bir hastanede hizmetli olarak çalışan Mehmet Göçmez (32) ile ev kadını Aşkın Göçmez\'in (29) kızları Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu önündeki mitinge gitmek istedi. Fevziye Çelik İlkokulu\'nda anasınıfına giden Alya Dua Göçmez\'i annesi Aşkın Göçmez, yoğun kalabalık nedeniyle ezilme tehlikesine karşı mitinge götüremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görmek için uzun süre annesini ikna etmeye çalışan Alya Dua, gözyaşı döktü. Anne Göçmez, bu anların cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Görüntüde hüngür hüngür ağlayan küçük Alya, Tayyip Erdoğan\'a gideceğim diye gözyaşı dökse de başarılı olamadı. TELEVİZYONLARDA HEP ERDOĞAN\'I İZLİYOR Evdeki televizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın haberlerini izleyen Alya Dua, televizyonda gördüğü Erdoğan\'ı öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görmeyi çok istediğini söyleyen Alya Dua, Tayyip dede için ağladım. Çünkü onu çok seviyorum. O bizi korudu. Televizyonda görebildim, yanına gidemedim. Çünkü annem ile anneannem beni göndermedi. Çünkü çok kalabalıktı. Göremeyince ağladım. Buraya gelmesini istiyorum. 3 tane bayrağımız var. Birini ona hediye edeceğim.