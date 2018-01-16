(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasındaki kara kalem çalışmasının sahibi: Onur duydum

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da yaşayan ressam Serdar Dartar (30), Binbaşı Necmettin Tetik\'in Şırnaklı çocuğun elini nefesiyle ısıtırken çekilen fotoğrafını kara kalemle resmettiği çalışmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın odasında bulunmasından onur duyduğunu söyledi. Şırnak\'ın Silopi ilçesinde, ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük çocuğun elini nefesiyle ısıtırken fotoğrafı çekilen Binbaşı Tetik, 2016 yılında, Mardin\'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda yaralanarak, bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi\'nde tedavi gören Tetik\'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte ziyaret etti. Erdoğan\'a, ziyaret sırasında, Tetik\'in görev başındayken, Şırnaklı çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalıştığı anda çekilen fotoğrafının kara kalem resmi hediye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye\'ye dün gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda görüştüğü odada kara kalem çalışmasının yer alması dikkat çekmişti. \'BAŞKÖŞEYE KOYULMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ\' Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü\'nden mezun olan Serdar Dartar, kara kalem çalışmasını 2016 yılında, İstanbul\'daki kısa dönem askerliği sırasında yaptığını anlattı. Kara kalem resminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın odasında yer almasından mutluluk duyduğunu belirten Dartar, şöyle konuştu: \"Kısa dönem askerlik görevini yaparken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından \'Mehmetçiğin gözü ile Mehmetçik\' konulu projede görevlendirildim. Burada, Türk askerinin operasyonlardaki mücadelelerini ve azmini kara kalem ile resmetmeye çalıştım. Anıtkabir\'de sergimizi açtık. Bu sergimize başta Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve devletin ileri gelenleri teşrif ettiler. Orada ben, hem Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'a hem Genelkurmay Başkanı\'mız Orgeneral Hulusi Akar\'a o resmi hediye ettim. Cumhurbaşkanı\'mıza yapıp, hediye ettiğim resimde önemli bir detay vardı. O da Binbaşı Necmettin Tetik komutanımızın, ben bu resmi yaptıktan sonra Nusaybin\'de bir gözünü kaybederek, gazi olmasıydı. Bu, beni çok derinden sarstı ve etkiledi. Kendisiyle GATA\'da gidip, görüştüm. Ziyarette bulundum. Ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Resim ile ilgili haberi izlediğimde çok etkilendim. Hele resmin, Cumhurbaşkanı\'mızın odasında başköşeye koyulmuş olması gerçekten beni çok mutlu etti. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın milletine, vatanına, askerine, aynı zamanda benim yapmış olduğum kara kalem çalışmasına vermiş olduğu değeri gösterir. Bunlar açısından ben, çok mutluluk duydum. Onur ve gurur duydum.\" Öte yandan üniversiteden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yapan ressam Serdar Dartar, mesleğiyle ilgili akademik alanda yükselmek istediğini söyledi.