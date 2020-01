(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne işin var senin Kerkük'te? (2)

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin yaptığı referanduma ilişkin, \"Bize \'Suriye\'de, Irak\'ta ne işiniz var?\' diyorlar. Tarih bilmez gafillere cevabımız şudur; Ankara\'nın doğusundaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin diğer yanıdır. İnsan kalbini parçalayıp bir kısmından vazgeçebilir mi? Kerkük\'e nasıl sırtımızı döneriz? Ecdadımız Gazi Mustafa Kemal, Misak-ı Milli ile en batıdan en doğuya Kerkük\'e kadar bu hattı çizmediler mi? Karışmayalım deme bize yakışır mı? Kalkıyor \'Kerkük benim\' diyor, sen hangi hakla benim diyorsun. Ne işin var senin Kerkük\'te? Orada kimlerin hakkı var. Oradaki insanları zulüm ile terbiye etmeye kalktılar. Irak\'ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu Bölgesel yönetimdir. Henüz bir terör örgütünün tasallutundan tam olarak kurtulamamışken PKK gibi sicili kabarık eli kanlı bir başka örgüte alan açanlara elbette göz yummayacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu. Toplantı, \"Altın Hızma\" isimli Kerkük türküsü ile başladı. toplantı sırasında çalınan \"Altın Hızma\" türküsü, Erdoğan, kürsüye çıkınca kesildi. Erdoğan\'ın talimatı ile türkü yeniden çaldı. \"TÜRK MİLLETİNE BU İHANETİ YAPANLAR ÖMÜRLERİ BOYUNCA RAHAT YÜZÜ GÖREMEYECEKLER\" Konuşmasına 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ederek başlayan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davasına ilişkin \"Yavaş yavaş neticelenen davalarda suçlu bulunan herkes ihanetinin derecesine göre cezasını alıyor. Yurt dışına kaçmış olanları da asla kendi hallerine bırakmayacak hak ettikleri cezaya çarptırılana kadar peşlerinde olacağız. İster yurt içi, yurt dışında olsun Türk milletine bu ihaneti yapanlar ömürleri boyunca rahat yüzü göremeyecekler. Böyle bir alçaklığa kalkışanları uğrunda dünyalarını ve ahiretlerini berbat ettikleri şarlatan da onun ipini elinde tutanlar da kurtaramayacak. Allah başka kimseyi böyle şaşırtıp da böyle bir bataklığa saplatmasın\" diye konuştu. \"TÜRKİYE BİR TERÖR KUŞATMASI İLE KARŞI KARŞIYADIR\" Erdoğan, \"Türkiye sadece FETÖ\'ya değil PKK\'sından, DEAŞ\'ına kadar envai çeşit terör örgütü ile de mücadele ediyor. Türkiye bir terör kuşatması ile karşı karşıyadır. Biz bütün bu kuşatmanın görünürdeki aktörleri olan terör örgütlerini iyi bileceğiz. Onların arkasında farklı emelleri olan farklı güçler var. Duygularımızın aklımızın önüne geçirmiyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı saldırılara başka hangi devlet ve millet maruz kalsa şimdiye kadar çoktan teslim bayrağını çekmiş veya darma dağın olup gitmişti. Biz ne teslim olduk, ne dağıldık. Dimdik ayakta durduk. Tek bir adım dahi geri adım atmadık. Bizim inancımız da Hakk\'a ram olmak, halka güvenmek vardır. Gerekirse canımızı ortaya koymaktan çekinmeyiz. Ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz. Şehitlerimiz vatanımızın tapu senetleridir. Bazıları şehadet nedir bilmiyorsa, şehitlik nedir bilmiyorsa bunlara ne diyelim. Bunu anlamayanlar var. Bu işi bilmeyenler var. O makamın ne denli ali olduğunu bilmeyenler var. Ama öğrenecekler, ne zaman doğru çizgiye geldikleri zaman. Peygamberliğe en yakın makamın şehadet makamı olduğunu bilmeyen cahiller var. Bu ülkeye göz diken herkes önce bu senedin bedelini ödemeyi göze almak zorundadır\" diye konuştu. \"TÜRK MİLLETİ KÖKEN, MEZHEP KIŞKIRTMAMASI İLE BİRBİRİNE MİLLET DEĞİLDİR\" Erdoğan, \"Türk milleti öyle köken, mezhep kışkırtmaması ile birbirine düşecek kendi eli ile kendi ülkesini ateşe atacak bir millet değildir. Bir süredir yeni ve daha büyük bir senaryo ile karşı karşıyayız. Gaye aynı; ülkemizi bölmek milletimizi parçalama yurdumuzu darma dağın etmektir. Türkiye\'nin en büyük gücü, geniş bir coğrafyada ortak tarih geçmişi ile bağlı olduğu yüz milyonlarca kardeşe sahip olmasıdır. Sancak\'ta, Novi Pazar\'da, oradaki kardeşlerimizin sevgi gösterilerini izlemişsinizdir. Nasıl bir heyecanı yaşadıklarını gördünüz. Bu aslında tarihin bize yüklemiş olduğu bir heyecan, coşkudur. Türkiye sadece 80 milyon vatandaştan ibaret değildir. Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı bölgede orada yaşayan insanlar askerimizi nasıl karşılıyor görüyorsunuz. Aynı şekilde İdlib\'e askerimizin girişinde nasıl karşıladıklarını herhalde izlediniz TV\'den. \'Fatih\'in torunları hoşgeldiniz\' diyorlar. Mağdurlar, mazlumlar bizi bekliyor. \'Gelin bizi kurtarın\' diyor. Somali\'de bir terör eylemi oldu. 300 civarında insan öldürüldü. Yüzlerce insan yaralı. Kim koştu oraya? Yine Türkiye. Nerede dünyadaki diğer ülkeler? Lafa geldiği zaman ortada bir şey bırakmıyorlar. Sizin uçaklarınız, cerrahlarınız, doktorlarınız yok mu? Bu bir dertli olma işidir. Bizim derdimiz var. Nerede mağdur, mazlum varsa biz oradayız. Biz duramayız. Bu iş öyle sıradan, rastgele bir iş değil. Onun için de bu sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz. Öyle bir güç ki, dünyanın en büyük ordularını bir araya getirseniz dengini bulamazsınız. Bu başka bir sevda\" ifadelerini kullandı. \"KERKÜK\'E NASIL SIRTIMIZI DÖNERİZ?\" Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin yaptığı referanduma ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: \"Bize \'Suriye\'de, Irak\'ta ne işiniz var?\' diyorlar. Tarih bilmez gafillere cevabımız şudur; Ankara\'nın doğusundaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin diğer yanıdır. İnsan kalbini parçalayıp bir kısmından vazgeçebilir mi? Kerkük\'e nasıl sırtımızı döneriz? Ecdadımız Gazi Mustafa Kemal, Misak-ı Milli ile en batıdan en doğuya Kerkük\'e kadar bu hattı çizmediler mi? Karışmayalım deme bize yakışır mı? KÜRT KARDEŞLERİMİZLE EN KÜÇÜK SIKINTIMIZ, HUSUMETİMİZ YOKTUR Bizim ne Irak ne de Suriye\'deki Kürt kardeşlerimizle en küçük sıkıntımız, husumetimiz yoktur. Türkmenlere nasıl bakıyorsak Kürtlere de öyle bakıyor kardeşimiz olarak görüyoruz. Bizim derdimiz sadece terör örgütüyledir. PKK\'yla mücadele ederken biz bu örgüte mensup teröristlerin kimliğine, diline bakmıyoruz. FETÖ ile mücadelede de ek ölçümüz terör örgütü mensubu olup olmadığıdır. CEVABINI KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİNİN VERMESİ GEREKİYOR Bugün Kuzey Irak\'ta insanlar rahat içinde yaşıyorsa en büyük pay sahibi Türkiye\'dir. Dün Kuzey Irak Yönetimi\'ne bu derece muhabbet ile bakan yardımcı olan Türkiye, bugün niye sınır kapılarını, hava sahasını kapatıyor? Bu sorunun cevabını Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin vermesi gerekiyor. Meseleyi bu noktaya getiren biz değiliz, onlar. \'KERKÜK BENİM\' DİYOR, SEN HANGİ HAKLA BENİM DİYORSUN. NE İŞİN VAR SENİN KERKÜK\'TE? Bölgenin farklı kimliklerden oluşan yapısını dikkate almadan adeta bir histeri hali ile ve buram buram fırsatçılık kokan bir acele ile hareket edenler, tarih önünde hesap vereceklerdir. Kalkıyor \'Kerkük benim\' diyor, sen hangi hakla benim diyorsun. Ne işin var senin Kerkük\'te? Orada kimlerin hakkı var. Oradaki insanları zulüm ile terbiye etmeye kalktılar. Irak\'ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu Bölgesel yönetimdir. Henüz bir terör örgütünün tasallutundan tam olarak kurtulamamışken PKK gibi sicili kabarık eli kanlı bir başka örgüte alan açanlara elbette göz yummayacağız. BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ. SÖYLEYE SÖYLEYE GİRİLMEZ. BİR GECE ANSIZIN GİRİLİR Kuzey Irak\'ta PKK, DEAŞ, Suriye\'de YPG/PYD\'nin kimse kusura bakmasın yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz, takip ediyoruz. Yeri geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın girebiliriz. Söyleye söyleye girilmez. Bir gece ansızın girilir. Bu tür ihtiraslar ile hareket edenler, en büyük zararı kendi halklarına veriyorlar. ERBİL\'DEN BİR YERE UÇUŞ OLAMAYACAK. EN ÖNEMLİ HAVA SAHASI BİZİZ Yukarıdan gıda, yiyecek, elbise artık girmeyecek. Artık hava sahası kapalı. Erbil\'den bir yere uçuş olamayacak. En önemli hava sahası biziz. Merkezi yönetime, ilaç, gıda vs. ihtiyaçlarını oraya göndereceğiz. Halka yardımı oradan yapacak. KUZEY IRAK HALKININ, GEREKEN DERSİ VERMESİNİ İSTİYORUZ Kuzey Irak halkının, Kuzey Irak yönetiminin başına neler getirdiğini görmesini istiyoruz, gereken dersi vermesini istiyoruz. PKK, PYD oradaki samimi Kürt vatandaşlarımızı istismar eden terör örgütleridir. PKK\'nın yan kuruluşlarıdır. KÜRT KARDEŞLERİM KUSURA BAKMAYIN, TERÖRİSTLERİ SAVUNUYORSANIZ YOLLARIMIZ AYRILIR Kürdüm demek en tabii haktır ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktür. Kürt kardeşlerim kusura bakmayın, teröristleri savunuyorsanız yollarımız ayrılır. Biz paylaştığımız ortak geçmişi daha güçlü bir geleceğe taşımaya hazırız. Türkiye Kuzey Irak ve Suriye\'deki tüm kardeşleri gibi Kürtlerin de kadim dostudur. Herkes çekip gittiğinde baş başa kalacak olan biz olacağız.\" \"ÇEKİNMEDEN BUNLARA GEREKEN DERSİ, VERMELİYİZ Kİ HADDİNİ BİLSİNLER\" Erdoğan, \"Bayrağımızı kongrelerinde dalgalandırmaz, İstiklal Marşımızı okumazlar başka marşları var. Doğulu Güneydoğulu muhtarlarım var burada. Çekinmeden bunlara gereken dersi, vermeliyiz ki haddini bilsinler. Çok insan kaybettik artık tahammül edemeyiz. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Bölmeye çalışanlar bedelini ağır öder şu anda olduğu gibi. Terörle sonuna kadar mücadelemiz devam edecek\" diye konuştu. \"YILIN İLK YARISINDA BÜYÜME 5,1 OLDU. AVRUPA\'DA 2,5\" Erdoğan, \"Türkiye şu anda yükseliyor, büyüyor. Rahatsızlık buradan geliyor. Yılın ilk yarısında büyüme 5,1 oldu. Avrupa\'da 2,5 vesaire, Çin ve Hindistan\'dan sonra üçüncü sıradayız. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Daha iyi olacak her sektörde\" dedi.