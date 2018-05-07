T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüdeki zeytin dalını eşine verdi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı

07 Mayıs 2018 16:01

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve \"Kudüs\'ün Son Yüzyılı\" belgeselinin galasına katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan\'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan\'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLIKamera Harun UYANIKDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Zeytindağı BarışTöreniSon Yüzyılı"Cemal Reşit Rey Konser SalonuCumhurbaşkanı ErdoğanEmine Erdoğan KültürTurizm Bakanı Numan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24