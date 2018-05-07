(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüdeki zeytin dalını eşine verdi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve \"Kudüs\'ün Son Yüzyılı\" belgeselinin galasına katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan\'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan\'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.