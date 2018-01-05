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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Élysée Sarayı’nda (2)

Paris, 5 Ocak (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek

05 Ocak 2018 19:37

Paris, 5 Ocak (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Élysée Sarayı’nda karşıladı. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkan\'ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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