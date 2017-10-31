(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Ali Kan, Bakü, 31 Ekim, (DHA)- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Hayette Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumu ile bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.