(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de zafere yaklaşıyoruz (Ek)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE\'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar\'dan sonra Eskişehir\'de partisinin il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikent Spor Salonu\'ndaki kongre öncesinde salonun önünde bekleyen kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:



\"Yola çıkarken ne demiştik: \'Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece\'. Az önce Afyon\'daydık. Ve Afyon\'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe\'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi de aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Ve Eskişehir inşallah Mart 2019\'da bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz gibi Büyükşehir\'de de gerçekleştirecek. Bakınız ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye\'yi 3 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. IMF\'ye 23.5 milyar dolar vardı, şimdi sıfırladık, onlar bizden borç istiyor. 5 milyar euro borç istediler; arkadaşlar sordu \'Verelim mi?\' \'Verin\' dedim. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Merkez Bankası 27.5 milyar dolar rezerve sahipti, hamdolsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. Düşünün 25 havalimanı vardı, şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye. Ve ilk yüksek hızlı treni biz yaptık biz. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da Eskişehir\'e. Şimdi her tarafa dağılıyoruz. Daha iyi olacak. Modern Türkiye\'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor.\"



Türkiye nüfusunun 81 milyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en fazla öğretmen atamalarının da kendileri döneminde yapıldığını söyledi. Erdoğan, \"Arka arkaya atamalar geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Gene gelecek inşallah. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Şimdi 30 kişilik sınıflar nerdeyse yok gibi. Daha aşağısı var. Ve biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? 23. Nereden nereye. Artık sıralarımızın üzerinde kitaplarımız var mı, var. Ücretsiz olarak var mı var. Biz kitap kırtasiye dükkânlarının önünde kuyruğa girerdik, kitabımızı bulamazdık. Teksir kağıtlarla biz ders okuduk. Nereden nereye geldi\" diye konuştu.



Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nın zaferle sonuçlanacağını ifade eden Erdoğan, \"Mehmedimiz, ne dediler, \'Düğüne gidiyoruz\'. Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele; sabah itibarıyla 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusu\'ndan kardeşlerimizle yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah\'ın izniyle zafer her an daha yakın. Tereddüt etmiyoruz, imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak\" dedi.







Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)