(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır; bunu Münbiç takip edecek (6)

ERDOĞAN, PARTİSİNİN KONGRESİ İÇİN UŞAK\'A GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kütahya İl Kongresi\'nin ardından, partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Uşak\'a geldi. Uşak Şehir Stadyumu\'na helikopterle inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapıldığı salona geçmeden önce, kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Kalabalık, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı Marmaris\'teki otele yönelik saldırı sırasında, çatışmada şehit olan Uşaklı polis memuru Mehmet Çetin için kendisini unutmadıklarını belirten slogan attı. \'Türkiye seninle gurur duyuyor\' sloganlarıyla otobüs üzerine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz sizlerle gurur duyuyoruz\" diyerek karşılık verdi. Erdoğan, \"Uşak bu yolculukta bizi hiç yalnız koymadı ama biz de yalnız koymadık yatırımlarımızla. TOKİ\'nin yeni düzenlemelerini helikopterle gezip gördüm. Boş dükkan kalmamış, evler hakeza. Biz yatırımlarımızda politika yapmayacağız. Buraya bu gerekir mi gerekmez mi? İlla seçimlere yetişmesi gerekmez ki. Onun için Belediye Başkanımız, öyle şey yok, iş yapacağız iş. Bizim kaybedecek zamanımız yok. TOKİ çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecek\" dedi. Kalabalıktan taşeron işçilerle ilgili slogan atılması üzerine bu konuya da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: \"Bakın artık taşeron diye bir şey kalmamıştır, bu iş bitti. Bakın bunları grup toplantılarında, meydanlarda açıkladım. Belediye İktisadi Teşekküllerinin çalışanları oluyor. Kamu İktisadi Teşekkülünün çalışanı oluyor. Bakın Cumhurbaşkanlığı\'nda taşeron vardı. Hepsini kadromuza aldık. Maaşlarında iyileştirme oldu. Sloganik oyunlara gelmeyin. Hele hele bu ana muhalefetin oyununa hiç gelmeyin. 1 milyonu şu anda ne yaptık, kadrolara aldık. Bu oyunlara gelmeyin. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes eden lider de değildir, bunu da bilin. Bugüne kadar haktan ve halktan yana olduk, yine öyle olacağız. Biz partimizi kurarken iki kelime seçtik: Bir, adalet; iki, kalkınma. Bay Kemal adaleti daha yeni öğrendi ama nerede öğrendi, PKK\'lıları sağına soluna alarak İstanbul yolunda şöyle bir yolculuğa çıktı. Yahu sende ne arar adalet. Sen ne anlarsını adaletten. İstanbul\'a il başkanı seçmişler. DHKP-C bağlatılarından tutun Gezi\'lere varıncaya kadar hepsi var. Tamamıyla bizim kültürümüzde yeri olmayacak şekilde tweet\'lerinde olan bir bayan. Bunlarını her şeyi ortaya çıkıyor. Biz onları geçelim işimize bakalım.\" \"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ\" Afrin operasyonu hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Afrin\'den bizim topraklarımıza saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin, dedik. Dinlemediler. \'Bunlar PYD\'dir\' dedik, \'PKK\'nın ta kendisidir\' dedik, \'Rakka\'ya teröristlerle gitmeyin\' dedik. Dinlemediler. Peki \'Siz bilirsiniz\' dedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok. Ama kimse de bizi rahatsız etmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden başka yok. Yok paralel devletmiş, oymuş buymuş. Burada da temsilcileri vardı, bunlar bizi çok iyi aldattılar. Çok iyi takiye yaparlar. Bunlarda namussuzluk, adilik, her şey var ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı. Kaçmayanlar kodesteler. Niye çünkü bu ümmeti bölmeye çalıştılar onlar. Üzerine üzerine gidiyoruz. Gidiceğiz, onlar kaçacak, biz kovalayacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona girdi. Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ/UŞAK, (DHA)