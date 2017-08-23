T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i Beştepe'de kabul etti (3)

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i Beştepe'de kabul etti

23 Ağustos 2017 20:22

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis\'i Beştepe\'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ABD Savunma Bakanı James Mattis\'i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün Beştepe\'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak\'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin referanduma gitmesininin yanlış bir adım olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, konuk bakana, ABD\'nin PYD/YPG\'ye verdiği destekten Türkiye\'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi. DEAŞ\'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye\'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi. Irak\'ta Kandil ve Sincar\'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında işbirliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD\'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO\'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD Savunma Bakanı James Mattis BeştepeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Savunma Bakanı James MattisCumhurbaşkanlığıBeştepeDEAŞPKKSuriyeIrakBuIrak Kürt Bölgesel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24