(Görüntülü Haber) Çukurova'da Karikatür Festivali heyecanı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Çukurova Belediyesi\'nce bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17-18 Kasım\'da karikatür tutkunlarıyla buluşacak. Türkiye ve dünyanın usta karikatürcülerini ağırlayacak olan 2\'nci Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17 Kasım\'da Çukurova Belediyesi hizmet binasında imza, sergi ve söyleşilerle başlayacak. Erdoğan Karayel\'den Musa Kart\'a, Cihan Demirci\'den Tan Oral\'a değin çok sayıda karikatürcünün katılacağı festival, 18 Kasım’da da ödül töreni, sergi ve söyleşilerin yanı sıra Sunay Akın gösterisiyle sürecek. Festival kapsamında 20 Kasım\'da da \'Çizerler okullarda\' etkinliği gerçekleştirilecek. Ödül törenine usta karikatürcü Tan Oral ile birlikte katılacak olan Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart, \'Musa Kart Basın Özgürlüğü\' ödülünü sunacak. SAYGIN İSİMLER KATILIYOR Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, festival yarışmasında Tan Oral, Bülent Arabacıoğlu, Hicabi Demirci, Serdar Sayar, Sefa Sofuoğlu, Nuhsal Işın, Ali Raşit Karakılıç ve Mehmet Saygın\'ın jüri üyeliği yaptığını anlattı. Türkiye ve dünyanın saygın karikatürcü, gazeteci-yazar ve sanatçılarını festivalde ağırlayacaklarını anlatan Çetin, \"Festivalde sergileri, söyleşileri, gösterileri, sunumları, yarışmaları ve çizim atölyeleri ile müthiş bir program hazırladık. Herkesi, sanatçıları, ressamları, filozofları, resim öğretmenlerini, öğrencileri, kültür-sanat dostlarını bekliyoruz\" dedi. Festival bütçesinin de çok kısıtlı olduğunu aktaran Çetin, \"Milyonlarca lira harcamadan, çok küçük bütçelerle de çok büyük işlerin yapılabildiğini herkese gösteriyoruz\" diye konuştu.