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(Görüntülü Haber) Çorum'da Narkotim ekipleri okul önlerinde göz açtırmıyor

Yusuf ÇINARÇORUM, (DHA) ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okul ve öğrenci yurtları önlerindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

18 Ekim 2017 19:24

Yusuf ÇINARÇORUM, (DHA) ÇORUM Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okul ve öğrenci yurtları önlerindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri okul önlerinde önlem aldı. Bu kapsamda narkotim ekipler, son dönemlerde öğrencileri hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı sıkı bir çalışma başlattı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul ve öğrenci yurtları çevreleri Narkotim ekiplerince denetlendi. Özellikle kent merkezindeki okullarda çalışmalarını yoğunlaştıran Narkotim ekibi, dedektör köpeği ile birlikte uygulama yaptı. Okul çevreleri ve okul bahçelerini denetleyen polis, şüpheli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaparken, okul çevrelerinde şüpheli görülen otomobilleri de aradı. Narkotim ekipleri öğrencilerle de sohbet ederek, uyuşturucu tacirlerine karşı uyarılarsa bulundu. Polis okul çevrelerinde şüpheli kişilerin fark edilmesi durumunda 155 polis ihbar hattına bilgi verilmesini istedi.

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