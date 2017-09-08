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(Görüntülü Haber) Çorum'da FETÖ operasyonu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi

08 Eylül 2017 18:02

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya\'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. 15 gün önce 33 kişiden 23’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 kişinin ise Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanarak bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 10 kişinin de soruşturma kapsamında arandığı belirtildi.

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