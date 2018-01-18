(Görüntülü Haber) Çorlu devlet hastanesinde yangın tatbikatı

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ\'da Çorlu Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu. İlçedeki Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Devlet Hastanesi\'nin ek binası olan Münir Alkan hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastanenin fizik tedavi bölümündeki klimada yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar fizik tedavi ünitesinin tamamını sardı. Bunun üzerine hastanede yangın alarm verildi. Hastalar sedye ve tekerlikle sandalyeler ile tahliye edilirken, ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tatbikatın başarı ile geçtiğini belirten Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağatay Onar, Çorlu Devlet Hastanesi olarak Münir Alkan binamızı devir almış bulunuyoruz. 15 Temmuz hain girişiminden sonra binayı devraldık. İşletmesi tamamen Çorlu Devlet Hastanesi\'nin eline geçti. Mevcut yapı tarihi olması hasebiyle önem arz ediyor. İkinci dereceden SİT alanı. Hem bulunduğumuz alan hem de binanın yapısı SİT alanı. Dolayısıyla bir afet durumunda, yangın anında ne yapacağımızı bilmemiz hepimiz açısından çok önemli. Çorlu Devlet Hastanesinin günlük poliklinik sayısı 6 bini geçmiş durumda. Bu hastalarımızın önemli bir kısmını da Münir Alkan binamızda tedavi görüyor. Bu hastalarımızın sağlığı ve sıhhat içerisinde evlerine dönmeleri çok önemli dedi.