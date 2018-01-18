T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çorlu devlet hastanesinde yangın tatbikatı

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu

18 Ocak 2018 19:40

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ\'da Çorlu Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu. İlçedeki Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Çorlu Devlet Hastanesi\'nin ek binası olan Münir Alkan hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastanenin fizik tedavi bölümündeki klimada yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar fizik tedavi ünitesinin tamamını sardı. Bunun üzerine hastanede yangın alarm verildi. Hastalar sedye ve tekerlikle sandalyeler ile tahliye edilirken, ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tatbikatın başarı ile geçtiğini belirten Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağatay Onar, Çorlu Devlet Hastanesi olarak Münir Alkan binamızı devir almış bulunuyoruz. 15 Temmuz hain girişiminden sonra binayı devraldık. İşletmesi tamamen Çorlu Devlet Hastanesi\'nin eline geçti. Mevcut yapı tarihi olması hasebiyle önem arz ediyor. İkinci dereceden SİT alanı. Hem bulunduğumuz alan hem de binanın yapısı SİT alanı. Dolayısıyla bir afet durumunda, yangın anında ne yapacağımızı bilmemiz hepimiz açısından çok önemli. Çorlu Devlet Hastanesinin günlük poliklinik sayısı 6 bini geçmiş durumda. Bu hastalarımızın önemli bir kısmını da Münir Alkan binamızda tedavi görüyor. Bu hastalarımızın sağlığı ve sıhhat içerisinde evlerine dönmeleri çok önemli dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNTekirdağDevlet HastanesiOmurtak CaddesiMünir AlkanSenaryoYangınBununHastalarTatbikatınDevlet Hastanesi Başhekimi Opr DrOnarTemmuzMevcutSİTHemDolayısıylaDevlet HastanesininBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24