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(Görüntülü Haber) Çöp dökülmemesi için tabela astı, yine de çare olmadı

Tolga YANIK KONYA( DHA) KONYA'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Havva Akpınar, evinin yanındaki boş araziye çöp ve kül dökülmesinden rahatsız olunca, binanın duvarına 'Allah rızası için çöp dökmeyiniz' yazılı tabela astı

03 Ocak 2018 15:15

Tolga YANIK KONYA( DHA) KONYA\'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Havva Akpınar, evinin yanındaki boş araziye çöp ve kül dökülmesinden rahatsız olunca, binanın duvarına \'Allah rızası için çöp dökmeyiniz\' yazılı tabela astı. Ancak uyarıcı tabelaya rağmen çöp ve küllerin dökülmeye devam ettiği görüldü. Merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi\'nde iki katlı bir evin ikinci katında oturan Havva Akpınar, evinin bitişiğindeki boş araziye çöp atılmasından rahatsızlık duydu. Akpınar, komşularını, çöplerini 10 metre ilerideki konteynırına atması konusunda uyardı. Ancak uyarıya rağmen komşuları ve çevredekiler çöp ve soba küllerini boş araziye dökmeye devam etti. Havva Akpınar\'da torununa \'Allah rızası için çöp dökmeyiniz\' yazılı bir tabela asmasını istedi. Torunu da tabelayı hazırlatıp duvara astı. Özellikle yaz aylarında çöplerin koktuğunu ve bundan rahatsız olduğunu belirten Havva Akpınar, Yaz aylarında bu çöpler çok kokuyor. Bende torunuma söyledim. Oda karşı komşumuzla birlikte duvara yazı astı. Ama yine de gelip çöp döküyorlar dedi.

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