(Görüntülü Haber) Çocukların masal dünyasındaki hayallerini gerçekleştirdiler

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kadın girişimciler Süheyla Şen ile Ayşe Osman, açtıkları atölyede, tasarladıkları masal kahramanlarının kıyafetlerini anne ve çocukları için dikiyor. Şen ve Osman son dönemde anne-çocuk konseptinin rağbet görmesiyle işlerinin açıldığını söyledi.



Samsun\'da ikisi de 36 yaşında olan Süheyla Şen ile Ayşe Osman, geçen yıl nisan ayında birlikte kadın ve çocuk giyim tasarım atölyesi açtı. İki arkadaş, atölyede masal ve çizgi film kahramanlarının kıyafetlerini dikip anne-kız ve anne-oğul konseptleriyle satmaya başladı. Özellikle son dönemde doğum günü kutlamalarında anne ve çocukların aynı kostümleri giymesinin yaygınlaşması üzerine Şen ve Osman\'ın yaptığı kostümlere de ilgi arttı. İki kadın girişimci, bir atölye açmanın hayalleri olduğunu belirtti.



Ayşe Osman, anne-çocuk kostüm tasarımlarının çok popüler olduğunu söyleyerek, \"Tiyatro ve dans gruplarına da kıyafetler hazırlıyoruz. Biz iki arkadaş özel sektörde çalışırken beraber bir cesaretle kendi atölyemizi açtık. Bir başarı elde ettik. Çevremizdeki birçok insana da \'Onlar başardı, bizde yapabiliriz\' diye örnek olduğumuzu düşünüyorum\" dedi.



Süheyla Şen ise \"Anne bize geldiğinde çocuk ne istiyorsa, hangi masal kahramanı olmak istiyorsa, hayali neyse bize anlatıyor. Biz de ona göre bir kıyafet tasarlıyoruz. Çocuklar kendilerine kostüm isterken, anneler de aynı kıyafeti giyiyor. Pamuk prenses, kül kedisi, kırmızı başlıklı kız gibi masal kahramanların kıyafetleri çokça tercih ediliyor. çocuk hayallerini böyle gerçekleştirmek beni de çok heyecanlandırıyor. O çocuğun yüzündeki mutluluğu görmek, bizi çok mutlu ediyor\" şeklinde konuştu.