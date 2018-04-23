(Görüntülü Haber) 'Çocuklarıma iyi bakın' notu bırakıp, intihar etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Ayşe Ç. (34), \'Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok\' yazılı not bıraktıktan sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi.



Olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi, 37\'nci Sokak\'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ç., arkadaşı Savaş K.\'yi arayarak intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Savaş K., Ayşe Ç.\'yi kanlar içinde bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede pompalı tüfekle kendini vuran Ayşe Ç.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde ise \'Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok\' yazılı not bulundu. Ayşe Ç.\'nin, 3 yıl önce de da ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Ayşe Ç\'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

