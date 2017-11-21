(Görüntülü Haber) Çocuk sürücü trafiği birbirine kattı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki K.C.Ö., kullandığı otomobil park halindeki halk otobüs ve kamyonete çarptıktan sonra refüje de çarparak takla attı. Burdur\'da saat 23.00\'da uygulama yapan trafik ekipleri, bir otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü K.C.Ö., ikaza uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin uzun süre takip ettiği otomobil, Otogar Kavşağı\'nda önce park halindeki halk otobüsüne ardından İsmail Boyacıoğlu Caddesi\'nde park halindeki kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Çeşitli yerlerinden yaralanan K.C.Ö., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. K.C.Ö.\'nün ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle \'dur\' ihtarına uymadığı belirlendi.