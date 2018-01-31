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(Görüntülü Haber) 'Çocuk karikatüristler' belgelerini aldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından oluşturulan 'Karikatür Okulu'nda, 6 hafta süren kursu tamamlayan 49 çocuğa, belgeleri verdi

31 Ocak 2018 15:56

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından oluşturulan \'Karikatür Okulu\'nda, 6 hafta süren kursu tamamlayan 49 çocuğa, belgeleri verdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi\'nin, çocuklar için açtığı Karikatür Okulu, çalışmalarını tamamladı. Karikatür Okulu\'na 8-12 yaşlarında 49 çocuk katıldı. 3 ayrı atölyede eğitim gören çocuklar, çocuk haklarına yönelik toplumsal olayları kendi bakış açılarıyla karikatürize ederek kağıda yansıttı. Çocuklar, karikatür sanatını eğlenerek öğrenirken, uzman eğitmenlerden de çocuk hakları konusunda da bilgi aldı. Çocuklar, hayal güçlerinin yardımıyla ve kendilerine özgü çizgilerle birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı. Karikatürist Atilla Yakşi\'nin eğitmenliğinde 6 hafta süren Karikatür Okulu\'nu başarıyla bitiren 49 çocuğa düzenlenen törende katılım belgeleri verildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, çocukların kurs süresinde yaptıkları karikatürlerle önümüzde günlerde sergi açılacağını belirtti.

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