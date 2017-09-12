(Görüntülü Haber) Çocuk doktoru internet bağımlılığına savaş açtı

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUK sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak, pek çok çocuk hastasının küçük yaşlarda edindiği bilgisayar, telefon ve tablet bağımlılığından duyduğu rahatsızlığı, bir kampanyaya taşıdı. Change.org sitesinde, “çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı’ nın önlenmesine yönelik bir kampanya başlatan ve Türkiye\'de 3,5 milyon çocuğu etkisi altına alan bir bilgisayar oyununun ülke çapında yasaklanmasını talep eden Doç. Dr. Tutak, Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne de (BİMER) şikayette bulundu. \"OYUN OYNARKEN EN ÇOK ZAMAN GEÇİREN 3\'ÜNCÜ ÜLKEYİZ\" Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Tutak, birçok çocuğun sağlığını olumsuz etkilediğini belirttiği oyunların, çocukların beyninde ödül mekanizmasını çalıştırarak bağımlılık yarattığını belirtti. Change.org sitesinde, bilgisayar bağımlılığının önlenmesine yönelik bir kampanya başlattığını dile getiren Doç. Dr. Tutak, bilgisayar oyunları ile geçirilen süre hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Türkiye, çocukların internette oyun oynarken geçirdiği zaman bakımından dünyada 3\'üncü sırada yer alıyor. Çocuklar 8 yaşında internete girmeye başlıyor ve bunların yüzde 80\'i de interneti oyun amaçlı olarak kullanıyor. Çocuk polikliniğinde karşılaştığım çocukların, 2 yaşından itibaren tablet ve telefon ile tanıştığını gözlemliyorum. Önce çocuklara daha kolay yemek yedirmek daha sonra da sessizce kendi kendilerine oyun oynamaları için teşvik etmek amaçlı olarak ellerine verilen tabletlerle başlayan internetle tanışma, eğer kontrolsüz olarak devam ederse, ileri yaşlarda özellikle de ergenlik çağında tehlikeli bir şekilde oyun bağımlılığına kadar ilerliyor. Günün 18 saatini uyumaksızın internet ve oyun ile geçiren çocuklar oluyor. Nitekim geçen gün Antalya\'da 15 yaşındaki bir çocuk internet başında çok uzun zaman geçirmesi ve hiç ayağa kalkmaması nedeniyle bacaklarında dolaşım bozukluğu, derin ven trombozu ortaya çıkmış ve bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. Olay gerçekten bu kadar ciddi…\" \"TÜRKİYE\'DEKİ GENÇLERİN YÜZDE 20\'Sİ BAĞIMLILIK SINIRINDA, YÜZDE 4\'Ü BAĞIMLI\" Yeşilay\'ın Türkiye\'de bağımlılık ile ilgili yaptığı bir yayında bağımlılık oranları verdiğini belirten Doç. Dr. Tutak, bu oranlara göre Türkiye\'deki gençlerde oyun bağımlılığının yüzde 4\'lere yaklaştığını, bağımlılık sınırında olanların ise yüzde 20\'lere ulaştığını belirtti. Türkiye\'nin oyun oynama süresinde 3\'üncü sırada olsa da pazar büyüklüğü bakımından 18\'inci sırada yer aldığını belirten Doç. Dr. Tutak, birçok gencin para vermeden oyun oynamayı tercih ettiğini belirtti. \"ÇOCUKLAR 2 YAŞINA KADAR EKRAN İLE HİÇ TANIŞMAMALI\" Çocukların 2 yaşına kadar ekran ile hiç tanıştırılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ercan Tutak sözlerine şöyle devam etti: \"İnternet ile de 4-5 yaşlarından itibaren, velilerin kontrolünde, amaca yönelik olarak, site güvenlik programları kurulmuş bilgisayarlarda ve açık alanda kullanımı şartı ile gün içerisinde belli zaman aralıklarında kullanılmalı. Bu süreler ilkokul çağı için hafta içinde 45 dakikayı geçmemeli, ortaokulda 1 saati, lisede 2 saati geçmemeli.”