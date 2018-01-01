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(Görüntülü Haber) Çocuğunu göremeyen baba çatıya çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 2

01 Ocak 2018 13:36

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da 2.5 aylık oğlunu göremediği söyleyen Mehmet Ali K. 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Mehmet Ali K., polislerin ayrı yaşadığı eşi ve çocuğunu olay yerine getirmesi ardından inip çocuğunu kucağına aldı. Olay, Ali Paşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi\'nde gece meydana geldi. 4 katlı eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının çatısında bir kişi olduğunu görenler \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyleyen Mehmet Ali K., binanın yanına gelen itfaiye aracına doğru çatıdan söktüğü kiremitleri attı. Olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Mehmet Ali K.. ile cep telefonuyla konuştu. Emniyet Müdür Çevik\'in talimatıyla Mehmet Ali K.\'nın ayrı yaşadığı eşi G.K. ile 2.5 aylık oğlu İ.M.,getirildi. Mehmet Ali K. bunun üzerine çatıdan indi. Polislerin ekip aracına bindirdikleri Mehmet Ali K. daha sonra polislerin getirdiği oğlu İ. M.\'yi kucağına alıp gözyaşı döktü. İ.M. daha sonra annesine teslim edildi, Mehmet Ali K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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