(Görüntülü Haber) Çocuğuna hortumla işkence yaptı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, bir kişinin evde elini ve ayağını iple bağladığı küçük oğluna hortumla işkence yaptığı sırada çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntü, tepkilere yol açtı.



Suruç\'ta çekildiği ileri sürülen görüntülerde; evde yaramazlık yapmasına sinirlenen baba, 8 yaşındaki çocuğun el ve ayağını iple bağladı. Ardından eline hortumu alan baba, gözyaşlarına boğulan oğluna vurmaya başladı. Canı acıdıkça çığlık atıp babasına vurmaması için ağlayarak seslenen çocuk, dayaktan kurtulmak için oturma odasına zıplayarak kaçtı. Elinde hortumla oğlunu döve döve diğer odaya kadar takip eden baba, yere yatırdığı oğluna hortumla acımasızca vurmaya devam etti. Görenlerin tepkisine yol açan dayak olayını cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişinin paylaştığı ve tepki çeken görüntünün nerede çekildiği ve oğlunu döven babanın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.