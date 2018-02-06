(Görüntülü Haber) Cinsel taciz davalarında tutuksuz yargılama isyanı

Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Antalya\'da pek çok cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz yargılandığını, bunun da çocukların psikolojini olumsuz etkilediğini söyledi. Antalya\'da, komşusunun 5 yaşındaki kızına \'cinsel istismarda bulunmak\' suçlamasıyla hakkında dava açılan S.S.Y.\'nin yargılanmasına, Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık S.S.Y\'nin beratını talep etti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması amacıyla ertelendi. Duruşmayı izleyen UCİM Başkanı Saadet Özkan ve bir grup dernek üyesi mahkeme sonrasına savcının talebine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Saadet Özkan, savcının, sanığın beratı yönünde talepte bulunduğunu, mahkeme heyetinin de duruşmayı ertelediğini belirterek, Karar mercii, adli tıp raporlarına baksın ve ona göre karar versin. Çünkü çocuklar yalan söylemez dedi. Özellikle Antalya\'da cinsel istismar davalarında sanıkların tutuksuz yargılandığına değinen Saadet Özkan, Bu konuyu hep birlikte sorgulayalım. Ne olduğunu öğrenelim diye konuştu. Çocukların tutuksuz yargılanma nedeniyle kendilerini güvende hissetmediğini iddia eden Saadet Özkan, Bu davada da bunu gördük. Anneler ve çocuklar acı çekiyor. Çocuklarımızın acılarını hep birlikte dindirelim. İsyan ediyorum. Artık adli tıp raporlarına bakalım. Çocukların sesini duyun. Bir ülke vatanına sahip çıktığı gibi çocuklarına da sahip çıkmak zorunda. Çocuklar bizim vatanımız. Ve biz vatanımıza sahip çıkmak, hep birlikte bunu çözmek zorundayız diye konuştu.