(Görüntülü Haber) Cinayet şüphelileri, suikast tabancaları ve eroinle yakalandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - GAZİANTEP\'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle aranan 2 kişi, Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nde 3 suikast tabancası ve 1 kilo eroin ile birlikte yakaladı.



Vatan Mahallesi\'nde geçen 15 Mart tarihinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bekir Doğruer öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesi Dağören Mahallesi\'ndeki bir evde saklandıklarını saptadı. Eve baskın düzenleyen ekipler, cinayet şüphelisi F.C. ve Z.C.\'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise 1 kilo eroin, 3 suikast tabancası ve 150 mermi ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan 2 şüpheli, zırhlı araçlarla götürüldükleri Birecik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.