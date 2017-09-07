(Görüntülü Haber) Çilingirle evdeki kasayı açtırmak isteyen 3 telefon dolandırıcı tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da 73 yaşındaki emekli mimar Z.A.\'yı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, içerisinde ziynet eşyası ile paraların bulunduğu çelik kasayı çilingirle açtırmak isterken, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay Servi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Z.A.\'yı cep telefonundan arayan bir kişi kendisini Kütahya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bir başkomiser olarak tanıtarak, \"Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Sizin adına bankadan paralar çekilmiş. Bununla ilgili Diyarbakır\'da da hakkınızda dosya açılmış. Bu dosyayı kapatmak, terör örgütü üyeleri yakalamak için para ve altınlarınızı evinize göndereceğimiz görevliye teslim ediniz\" dedi. KOMŞULARI İHBAR ETTİ Z.A., ziynet eşyası ile paraların evdeki çelik kasada olduğunu, kasanın anahtarının da İzmir\'de bulunan eşinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefondaki dolandırıcı \'Eve çilingir çağır, kasayı açtır\' dedi. Z.A.\'nı çilingirin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine dolandırıcı Kütahya\'daki 2 çilingirin telefon numarasını verdi. Z.A.\'nın çağırdığı çilingir kısa süre sonra eve geldi. Çilingir çelik kasayı açamayınca \'Ben dükkandan yedek malzeme getireyim\' diyerek evde ayrıldı. Z.A.\'nın komşuları durumdan şüphelenerek \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak ihbarda bulundu. BİRİ EVDE, İKİSİ KAÇARKEN YAKALANDI İhbar üzerine eve gelen polisler Z.A.\'ya telefonla konuştuğu kişilerin dolandırıcı olduğunu ve konuşmaya devam etmesini istedi. Z.A., polislerin isteği üzerine telefondaki dolandırıcıya evdeki kasayı açtırdığı, görevliyi gönderip para ve ziynet eşyalarını alabileceklerini söyledi. Kısa süre sonra eve şüphelilerden 29 yaşındaki Savaş Yılmaz geldi. Yılmaz, evde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Savaş Yılmaz\'ın ifadesi doğrultusunda Yılmaz\'ın dolandırıcılık amacıyla İzmir\'den Kütahya\'ya geldikleri belirlenen arkadaşları 49 yaşındaki Tuncay Sancaktar ile 48 yaşındaki Aydın Özel de otomobille kaçmak isterken kovalamaca sonucunda Kütahya-Eskişehir karayolunun 12\'nci kilometresinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.