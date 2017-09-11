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(Görüntülü Haber) Çifte cinayet zanlısı 25 gün sonra yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 17 yaşındaki Ömer Canpolat ile 26 yaşındaki Cumali Baysal'ın katil zanlısı 35 yaşındaki Uğur Ekşi, 25 gün sonra yakalandı

11 Eylül 2017 19:51

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 17 yaşındaki Ömer Canpolat ile 26 yaşındaki Cumali Baysal\'ın katil zanlısı 35 yaşındaki Uğur Ekşi, 25 gün sonra yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi\'nde 16 Ağustos\'ta Ömer Canpolat ve Cumali Baysal, yolda motosikletleriyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tam 11 el ateş ettiği olayda Canpolat ve Baysal, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırıyı yaşı küçük S.H. ile Uğur Ekşi\'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Polisin yakaladığı S.H. tutuklandı. Her yerde aranan Uğur Ekşi\'nin yakalanması için de ekipler seferber oldu. Sarıçam İlçesi\'nde saklandığı ev belirlenen Ekşi, ekipler tarafından yakalandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Uğur Ekşi\'nin \'uyuşturucu ticareti\' ve \'yaralama\' gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ekşi, adliyeye sevk edildi.

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