(Görüntülü Haber) Cide'deki seyir terasında utandıran 'manzara'

KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU Cide ilçesinde yer alan seyir terasında çekirdek yiyenlerin çevreyi kirletmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Seyir terasının girişinde Cide Belediyesi\'nin 2015 yılında seyir terasının girişine \'Burayı evin gibi kullan\' yazılı uyarı levhası da dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli çok konuşulmuştu.



Cide\'de yer alan seyir terasını çekirdek yiyenler tarafından kirletilmesini vatandaşlar tepki gösterdi. Seyir terasındaki banklar üzerindeki plastik bardaklar ve yerdeki çekirdek kabukları manzarayı izlemeye gelenleri hayrete düşürdü. Seyir terası girişine Cide Belediyesi\'nin 2015 yılında koyduğu \'Burayı Evin Kullan\' yazılı uyarı levhasının olması da dikkat çekti. Cide ve Karadeniz\'in eşsiz manzarasını seyretmeye gelen vatandaşlar uyarı levhasına rağmen gördükleri manzara karşısında buraya da tepki olarak Eskişehir\'deki \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin konulmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli çok konuşulmuştu.