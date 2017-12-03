(Görüntülü Haber) CHP'li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyaset yolunu kendilerinin açtığını söyledi

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- CHP Siirt İl Başkanlığı kongresinde konuşan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a siyaset yolunu partisinin açtığını söyledi. CHP Siirt İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Kültür Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep Milletvekili Akif Ekinci ve HDP Siirt İl Başkanlığı yöneticileri katıldı. Kongrede konuşan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, ABD\'de görülen davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab\'ın ifadelerine dikkat çekerek, şöyle dedi: \"İran ile doğalgaz ticaretini hepimiz onaylıyoruz. Türkiye\'nin İran ile yapılan ticaretten para kazanmasını, altın ticareti yapılmasını ve bunların hepsine \'eyvallah\' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunları yapmışsa doğru yapmıştır, amborgayı delmişse bedelini öder. Biz bunlarda bir suç bulmuyoruz. İran ile ticaret yapacaksan, bulduğun adam, 4 gün önce kahraman ilan ettiğin, en büyük hayırsever dediğin bu ise yerden yere batırdığın Reza Zarrab mı olmalıydı. Zarrab şimdi konuşmaya başladı. Biz bu ticarete bir şey demiyoruz. Ama adam 45-50 milyon euro\'yu, Zafer Çağlayan\'a dönemin bakanına rüşvet verdiğini söylüyor. Çağlayan\'dan, hükümet yetkililerinden \'Tık\' yok. Reza\'nın mal varlığına el koyuyorlar, o davaya dava açan savcılara dava açıyorlar. Türkiye\'de yargılatmadı, ama gitti Amerika\'da yargılattı, ipliğimiz pazara çıktı. Yurt dışı toplantılara gittiğimiz zaman Türkiye olarak utanıyoruz. Egemen Bağış, Muammer Güler bunlara rüşvet verdiğini ne olarak açıkladı? Emri dönemin Başbakanı\'nın verdiğini açıkladı. Hala bunlara yönelik bir dava açılmış değil. Madem bu şekilde ifadeler var, bununla ilgili mutlaka örtülmüş olan soruşturmanın yeniden açılmasını istiyoruz.\" \'ERDOĞAN EKREM BİLEK\'E DUA ETSİN\' CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 3 Kasım 2002\'de Siirt\'te CHP\'den milletvekili seçilen, ancak iptal edilen seçimlerde yeniden seçilemeyen Dr. Ekrem Bilek\'e teşekkür borcu olduğunu ifade ederek, şunları ekledi: \"Türkiye, AKP iktidarını ve sayın Erdoğan da hem başbakanlığını, Cumhurbaşkanlığını, Ekrem Bilek\'e borçludur. İlk önce ona teşekkür etmesi lazım. Her geldiğinde ilk önce ona uğraması, duasını alması. ilk başta ona dua etmesi lazım. Sayın Erdoğan partisinin başkanı, ama başbakan ve milletvekili olamamış, seçilememişti. Böyle garip bir durum vardı. Buldular, ettiler kabak Ekrem ağabeyin başına patladı. Bir veya iki köyde sandık karışmış falan filan, Siirt seçimlerini iptal ettiler. Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76\'ncı maddesini değiştirdik. Onun milletvekilliğine engel olan maddeyi anayasadan çıkardık. Böylece yeniden yargılandı ve davası düştü. Siirt\'teki seçimler de iptal olmuş, bekliyorlar ki Erdoğan\'ın yolu açılsın. Anayasa değişikliği ile yeniden yargılama oldu ve beraat etti. Siirt\'te milletvekili seçilenler istifa etti ve burada seçimler oldu. Yani biz; Ekrem ağabeyin milletvekiliğinin düşürülmesi ile beraber ona yol açtık, \'Gel siyaset yap, kimse yasaklı olmasın, yasak iyi bir şey değildir\' dedik. Şimdi kendisi, kendisinin iktidara geldiği o anayasa ile milletvekilleri düşürüyor. Bu mu ahlak, bu mu vicdan? Bugüne kadar 6 milletvekilinin, milletvekilliği onun geldiği yasa ile düşürüldü. Biz 80\'li yıllarda siyaset yaparken, kendisi İETT şoförlüğü yapıyordu. Ben bunu küçümsemiyorum. Oradan buraya geldi. Ama kendisine Siirt\'in, bu toplumun, parlamentonun ve CHP\'nin yaptığını unutmasın. Bizimle siyasetle mücadele etsin, nezareti altına aldığı savcı ve hakimlerle değil.\" Kongrede yapılan seçime tek liste halinde giden eski başkan Nevaf Bilek, yeniden İl Başkanı seçildi.