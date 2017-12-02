(Görüntülü Haber) CHP'li Özel'den AK Partili Ünal'a belgeler için randevu (2)

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KIRKAĞAÇ KONGRESİNE DE KATILDI CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nın seçimli olağan kongresindeki programın ardından Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan Kırkağaç olağan kongresine de katıldı

02 Aralık 2017 23:25

KIRKAĞAÇ KONGRESİNE DE KATILDI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nın seçimli olağan kongresindeki programın ardından Belediye Kültür Merkezi\'nde yapılan Kırkağaç olağan kongresine de katıldı. Bu kongrede de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddiasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Öte yandan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı kongresinde, 376 delegeden 315\'i oy kullandı. Zerrin İşnel, 224 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Başkan adaylarından Hakan Tatar ise 86 oy aldı. Seçimde 3 oy geçersiz sayılırken, 2 oy boş çıktı. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı seçilen Zerrin İşnel, öncelikli hedeflerinin yerel seçimler olduğunu belirterek, \"Delegelerimin oyu ile aldığım bu bayrağı en iyi yere taşımak için gece-gündüz demeden çalışacağım. Öncelikle ilçemde, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne, CHP bayrağını dikeceğiz. Ardından hiç durmadan CHP\'yi iktidar yapacağız\" diye konuştu.

İşnel\'in yönetiminde Özcan Beğen, Hikmet Calayır, Tayfun Erdaş, Kadir Feza, Azize Hüner, Hediye İçen, Kıyasettin Karabaş, İbrahim Koçdemir, Nefise Kopal, Aydoğan Okan, Nilüfer Özkan, Salih Uysal, Uğurcan Ülger, Hamdi Üzel, Sedat Yavaş ve Bilgen Yavuz yer aldı.

Tek listeyle gidilen Kırkağaç ilçe kongresinde ise Kadriye Öztekin CHP İlçe Başkanlığına seçildi.

İlker KILIÇASLAN-Erdinç ALKAN/MANİSA,(DHA)

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