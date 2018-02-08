(Görüntülü Haber) CHP'li Özel: Bizim içimizden terörist çıkmaz

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, CHP\'nin yaklaşımının terör örgütleriyle benzerlik gösterdiği yönündeki sözlerini eleştirerek, \"15 Temmuz darbe akşamı adeta bir karnıyarık gibi her partinin içi açıldı. Bizim içimizden bir tane darbeci çıkmadı. Sizin içinizden yüz binlerce darbeci, FETÖ\'cü çıktı. Bize \'Terörist\' diyorsun. Bizim içimizden terörist çıkmaz\" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP\'nin yeni Aydın İl Başkanı Ali Çankır\'ı ziyaret etti. Özel ve Ağbaba\'yı, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan ile partililer karşıladı. Ziyarette konuşan İl Başkanı Çankır, \"AK Parti\'de 6 ayda il başkanı istifa etti. MHP de 2 yılda bir düzine il başkanı değiştirdi. Bu da gösteriyor ki AKP ve MHP ittifakı Aydın\'da çökmüştür. 2019 seçimlerinde Aydın halkının bu ittifaka güveni ve desteği artık kalmamıştır\" dedi. Ardından konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Özel, \"Cumhurbaşkanı siyaset için herşeyi yapıyor ve istismar ediyor. Şehidin tabutuna elini koyuyor, bir elinde de mikrofon, gözü de ankette. Şehidin tabutunun üzerinden siyaset malzemesi üretiyorlar. Sizler ve bizler, \'vatan-millet, bayrak\' deyince siyaset yapmaya ve camide bile birbirimizle siyaset konuşmaya utanırız. Şehit cenazesinde siyaset yapan kötücül bir akılla karşı karşıyayız. Ama ne yaparlarsa yapsınlar; bundan sonraki süreç, biz büyük bir hata yapmazsak ilerlemekte olan bütün anketler \'hayır\' diyenlerin eskiye göre daha güçlü ve özgüvende olduğunu gösteriyor\" dedi. \'BİZE TERÖRİST DİYORLAR\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eleştirilerini sürdüren Özel, şöyle konuştu: \"CHP\'ye, gazete ve televizyonlardan saldırmalarının bir sebebi var. Bize \'Terörist\' diyorlar. Bizim aslında buna memnun olmamız gerekiyor. Çünkü bize başka bir şey diyemiyorlar. Bize \'Çaldın, çırptın, geçmişin karanlık\' diyemiyorlar. \'Gelecek plan ve programın ülke açısından kötü sonuçlar doğurur\' diyemiyorlar. \'Teröristlerle birliktesiniz\' diyorlar. Onlar böyle diyor diye, moralimizi bozacak mıyız? Eğer biz kendi değerlerimize inanmıyorsak, sabah kalktığımızda aynı yastığa baş koyduğun eşini inandıramazsın. Kahvaltı yaptığın çocuğunu, gazete aldığın bakkalı, işyerindeki veya kahvedeki arkadaşını inandıramazsın. Önce kendimiz inanacağız. Onlar tarihin 4 büyük yolsuzluğuna sahip çıktılar. Yalanlarına ve usulsüzlüklerine sahip çıkıyorlar. CHP olarak şimdiye kadar kimseyi yanıltmayan dik duruşumuza sahip çıkacağız. \'Sizinkiler işgal sırasında ABD mangasına girelim derken, gemilerin önüne halı sererken, geldikleri gibi giderler diyen adamın partisinden terörist çıkmaz\' deyin onlara. \'İşgal zamanında 7 düvele karşı gidip hem savaşı kazanıp hem de Serv Anlaşması\'nı yırtarak, tüm dünyaya Türkiye\'nin tapu senedini kabul ettiren İsmet Paşa\'nın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. \'Sen ayaklar altında milliyetçiliği çiğnerken, Kıbrıs\'ın Beşparmak Dğları\'na gerçek milliyetçiliği yazan Karaoğlan\'ın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. \'O kanlı savaşa Türkiye\'yi sokmayan, Deniz Baykal\'ın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. \'Adaletsizlere karşı Gandi\'nin rekorunu kırıp, 432 kilometre hak, hukuk ve adalet diyen adamın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. 15 Temmuz darbe akşamı adeta bir karnıyarık gibi her partinin içi açıldı. \'Bizim içimizden bir tane darbeci çıkmadı. Sizin içinizden yüz binlerce darbeci, FETÖ\'cü çıktı. Hala daha konuşuyorsunuz\' deyin.\" \'TEK TİP TOPLUM YAPMAK İSTİYOR\' CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise \"AKP başka konu bulamadı, uçakta gelirken, \'Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği\'nin önündeki Türk\'ü kaldıracağım\' dedi. Geçmiş yıllarda onların dediği \'Tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan\'dı. Bu konuyu tartışan hiç kimse yok. Ama şimdi bunu yeniden tartışmaya açtı. Bunu adeta AKP\'nin kendi simgesiymiş gibi söylüyor. Rabia işareti yapıyor. Bu işaret Anadolu ve Ege topraklarında doğmuş bir işaret değil. Hani yerli ve milli vurgusu yapıyordun! Bu Mısır\'dan alınmış bir simgedir. Şimdi bu işareti beş yapmaya çalışıyor. Bu da \'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve bir de tek tip insan\' olacak. Tüm toplumu tek tip giydirmeye çalışıyor. 16 yaşındaki çocuğu, \'beğen\' butonundan hırsızı beğendi diye cezaevine atıyor. Türk Tabipler Birliği\'ne kızıyormuş. Peki Türkiye Barolar Birliği\'ne neden kızıyorsun? Bunların farklı ses duymaya tahammüllü yok\" diye konuştu.