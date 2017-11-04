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(Görüntülü Haber) CHP'li Hamzaçebi'den Şile'de batan gemiyle ilgili iddialar

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Şile'de batan gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

04 Kasım 2017 16:51

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Şile\'de batan gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, Şile Limanı\'na gelerek mürettebatın aileleriyle görüştü. Daha sonra gazetecilere konuşan Hamzaçebi, Şile\'de büyük bir acı yaşandığını söyledi. Hamzaçebi, ailelerin kafalarında çok büyük soru işaretleri olduğunu da aktararak, özellikle geminin yaşı konusunda tartışmalar olduğunu belirtti.

Hamzaçebi, \"Gemi gerçekten bu kadar yaşlıysa, su almışsa hatta Kartal\'da geminin gövdesine yama yapıldığı ifade ediliyor, çok sağlam olmadığı, hurdaya ayrılması gereken bir gemi olduğu ifade ediliyor, elbette ki bunlar ifadeler, iddialar\" dedi.

Hamzaçebi, \"Meclis araştırma önergesini önümüzdeki hafta TBMM\'ye sunacağım\" diye konuştu.


 

KAYMAKAM AİLELERİ BİLGİLENDİNDİ

Öte yandan sabah saatlerinde arama çalışmalarının yapıldığı alana giden Şile Kaymakamı Salih Yüce öğlen saatlerinde limana dönerek çalışmalar hakkında ailelere bilgi verdi.

 

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