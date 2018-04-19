(Görüntülü Haber) CHP'li Hamzaçebi: Bu seçimde balkonlarda halkımız olacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 24 Haziran\'da yapılacağı açıklanan Çumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, “Bu seçimde balkonlarda demokrasinin zaferini kazanmış olan halkımız olacaktır” dedi.



Çanakkale merkeze bağlı Kepez belde belediyesi ile Rating Akademi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Umut Kongresi’nin açılışı, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Açılışa, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Rating Akademi Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Şahin, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongre Kepez beldesinin tanıtım videosu ve öğrencilerin bale gösterisi ile devam etti.



Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 2 ay sonra yapılacak olan seçimleri değerlendirerek, “Türkiye’de önümüzdeki seçim, Türkiye’nin geleceği açısından demokrasiyi kullanarak, demokrasiyi yok etmek üzere iktidara gelmek isteyenlerle, demokrasiyi savunanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Böylesi tarihi bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi ve birlikte yapılacak olan genel seçimler, geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir. Biz daha iyi bir Türkiye istiyoruz. İnsanımızın aydınlık geleceğini istiyoruz. İnsanımızın özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. İnsanımızın geleceğinin endişe içerisinde olmadığı, insanlarımızın geleceklerinden endişe etmedikleri bir demokrasi istiyoruz. Türkiye, 5 temel sorun alanında, sorunlarının çözüldüğünü görmek istiyoruz. Dış Politika, eğitim, toplumsal barış, hukuk, demokrasi, bütün bu alanlarda daha güzel gelecek istiyoruz. CHP olarak bunun için yola çıktık. Bunu başaracağımızdan asla endişe etmiyorum. Asla kuşku duymuyorum. Bunu mutlaka başaracağız” dedi.



\'BU SEÇİMDE ÇIKACAK BALKON BULAMAYACAKLARI GİBİ\'



Bu seçimde balkonlarda demokrasi zaferini kazanan halkın olacağını belirten Hamzaçebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Her seçim sonrasında balkona çıkmaya alışmış, balkonlardan bütün aşağıdaki herkesi bakışlarla küçümseyenler, hala bir zafer kazanmış, adete askeri bir zafer kazanmış komutan edasıyla konuşanlar oldu. Bu seçimde balkonlarda demokrasinin zaferini kazanmış olan halkımız olacaktır. Her seçim balkona çıkanlar, bu seçimde çıkacak balkon bulamayacakları gibi, bakacak pencere de bulamayacaklardır. Gazete manşetlerini kontrol altına alanlar, gazete manşetleriyle iktidarda kalamayacaklarını bu seçimde göreceklerdir. Türkiye 2019 seçimleriyle yeni bir cumhurbaşkanıyla tanışacaktır. O yeni, demokratik, özgürlükçü cumhurbaşkanıyla Türkiye 21’inci yüzyılın güçlü demokrasisine, güçlü ekonomiye sahip ülkelerden birisi olacaktır.\"



Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, konuşmasının ardından CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi\'ye çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.



Kongre, CHP Genel Başkan Yardımcıları, öğretim üyeleri ve akademisyenlerin katılacağı oturumlara 21 Nisan tarihine kadar devam edecek.