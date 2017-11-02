(Görüntülü Haber) CHP'li Erkek'ten siyanürle altın madenciliği tepkisi: Çanakkale'ye ihanettir

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Muharrem Erkek, Çanakkale\'de çevre konusundaki soruna dikkat çekerek, \"Atıkhisar barajımızın üstünde bir siyanürlü altın madenciliği işletmesine yol açılması Çanakkale\'ye ihanettir\" dedi. CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Muharrem Erkek, bugün saat 10.00\'da, bir otelde gazeteciler ile toplantı yaparak ülke ve ilin gündemini değerlendirdi. Sözlerine sabaha karşı Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehidin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan CHP\'li Erkek, referandumda \'Evet\' çıkarsa, terör bitecek diyenleri de istifaya davet etti. Son dönemde Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a yönelik algı operasyonu yürütüldüğünü, Çanakkale halkının ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında gereken yanıtı verdiğini söyledi. Çanakkale\'deki çevre sorununa dikkat çeken CHP\'li Erkek, Çanakkale milletvekilleri olarak temel görevlerinin bu toprakları, havayı, suyu ve çevreyi korumak ve çocuklara temiz bir çevre bırakmak olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: \"Çanakkale\'de Kazdağları\'nda altın madenciliği faaliyetleri, Biga Yarımadası\'nda ve birçok ilçede termik santral projeleri Çanakkale\'nin bu müstesna coğrafyanın, kazdağlarının, verimli topraklarımızın, yeraltı sularımızın, hepsini tehlikeye atıyor. Çanakkale ve çevresi ciddi bir tehdit altında. Bakın ilimizin, kentimizin tek su kaynağı olan Atıkhisar Barajı\'nın uzak koruma sahası içerisinde Kanadalı Alamos şirketi siyanürlü altın madeni işletmeciliği için Çanakkale İl Özel İdaresine Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı almak için başvurdu. Bununla ilgili mecliste de konuşma yaptım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına soru önergesi de verdim. Bu ruhsat verilirse, Çanakkale\'nin tek içme suyu kaynağı olan Atıkhisar Barajımız ve bütün bölge yeraltı sularımız, ciddi tehdit altına girecek. Çanakkale bir tarım, tarih, kültür ve turizm kentidir. Tarıma dayalı sanayisiyle çok önemli bir kenttir. Maalesef Çanakkale\'nin vizyonuna aykırı projeler, hep geleceğimizi tehdit altında bırakıyor. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale Valiliğini ve AK Parti Çanakkale milletvekillerini görev ve sorumluluğa davet ediyorum. Bu ruhsat verilmemelidir. Bu ruhsatın verilmesi ve bizim Atıkhisar barajımızın üstünde bir siyanürlü altın madenciliği işletmesine yol açılması Çanakkale\'ye ihanettir. Bunu da yakından takip ediyoruz.\" \"YENİCE\'DE HERKES ÇOK TEDİRGİN\" Yenice Çırpılar Termik Santrali\'nin bölgeyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirten CHP\'li Erkek, şöyle konuştu: \"Yine gündemde Agonya\'nın en verimli toprakları üzerinde Yenice Çırpılar Termik Santrali. Devlet buraya ciddi yatırımlar yaptı. Sulama kanalları, tarımsal sulama amaçlı çok ciddi yatırımlar yaptı ki çok verimli topraklar. Yenice\'de herkes çok tedirgin. Birçok Yeniceli muhtar ve bu konuyu takip eden birçok kişi, Tarım ve Köyişleri Bakanı\'mızdan randevu istediler ama hala randevu verilmedi. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı\'nda devam eden süreçte de ÇED onayı çıkacak gibi duruyor. Çırpılar Termik Santrali Agonya bölgemizi, o verimli toprakları ve Yenice\'yi, Kazdağları\'nı son derece olumsuz etkileyecek bir projedir.\" \"GESTAŞ AK PARTİ\'NİN, BİRİLERİNİN ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR\" Çanakkale\'de son dönemde sorunların büyüdüğünü belirten CHP\'li Erkek, \"Çanakkale halkının vergilerini, parasını yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Gestaş. Gestaş bir anonim şirkettir. Ama sermayesi kamu sermayesidir. Çanakkale halkının parasıdır, Gestaş\'ın sermayesi. Gestaş AK Parti\'nin, birilerinin çiftliği değildir. Bugün Gestaş\'la ilgili çok ciddi iddialar var. Müfettişlerin burada olduğunu ve inceleme yaptığını biliyoruz. Birileri herhalde Gestaş\'ı kendi şirketi gibi görüyor. Partisinin, iktidarının çiftliği gibi görüyor. Ama bu böyle devam etmeyecek. Çanakkale halkı zamanı geldiğinde bunlara da en güzel cevabı verecek\" diye konuştu.