(Görüntülü Haber) CHP'li Emir: Melih Gökçek, giderayak belediye kasasını boşaltmayı hedefliyor (1)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında \"Melih Gökçek, anlaşılan son çare giderayak, belediye bütçesini boşaltmayı hedefliyor. Melih Gökçek, hangi yolla olursa olsun, 23 yıldır işgal ettiği o koltukta bir dakika daha oturmamalı ve belediye başkanlığı koltuğundan kalkmasının ardından mutlaka yargı karşısında hesap vermelidir\" dedi. CHP\'li Emir, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek\'le ilgili çeşitli iddialarda bulundu. CHP\'li Emir, \"Ankara\'nın kaynaklarını yıllarca belli odaklara ve şirketlere aktarmaktan çekinmeyen, son yıllarda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı ifade edilen sorunlardan kaynaklı son dönemi olacağını anlayan ve bu nedenden oğlu Osman Gökçek\'i önce bir ilçe belediye başkanlığı, bu olmayınca da Ankara Ticaret Odası Başkanlığına getirmek için çalışan Melih Gökçek, anlaşılan son çare giderayak, belediye bütçesini boşaltmayı hedefliyor.\" diye konuştu. \'YAKIN ZAMANDA 6 BELEDİYE BAŞKANININ DAHA İSTİFA ETTİRİLMESİ BEKLENİYOR\' Melih Gökçek\'in görevinden alınmasının yeterli olmayacağını da savunan CHP\'li Emir, şöyle devam etti: \"2019 yılında yapılacak \'başkanlık seçimi\', özellikle \'Saray\' ve çevresinde şimdiden telaş yaratmış durumda. Bir yandan yandaşlara verilen gelir garantili yol, köprü, hastane ihaleler ve lüks yaşam tercihi nedeniyle har vurup harman savurdukları devlet bütçesini, vergilerle halkın sırtından tekrar doldurup 2019\'a hazırlanan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer yandan parti içi temizliğe girişmiş durumda. AKP\'de yıllardır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve görevleri boyunca başında bulundukları şehirleri adeta babalarının çiftliği gibi yönetip \'parsel parsel satanlar\', bugün Erdoğan\'ın hesaplarında yeri olmadıkları için teker teker AKP mezarlığına gömülmeye başlandı. İstanbul\'a her türlü ihaneti yapan Kadir Topbaş bu sürecin ilk mevtası olurken, O\'nu Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş izledi. Yakın zamanda 6 belediye başkanının daha istifa ettirilmesi bekleniyor. Bu belediye başkanları arasında en dikkat çeken isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Öncelikle şunu ifade etmekte yarar var. Melih Gökçek, hangi yolla olursa olsun, 23 yıldır işgal ettiği o koltukta bir dakika daha oturmamalı ve belediye başkanlığı koltuğundan kalkmasının ardından mutlaka yargı karşısında hesap vermelidir.\"