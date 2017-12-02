(Görüntülü Haber) CHP'li Budak: Dış politikada dostumuz kalmadı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye\'nin dış politikada dostunun kalmadığını öne sürdü.



Mersin\'de düzenlenen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katıldığı Narenciye Çalıştayı çıkışında açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ülkede en önemli sorunun dış politikadaki tutarsızlıklar olduğunu vurguladı. İhracat yapılacaksa hem dünyada hem de yurtta barış istenilmesi gerektiğini belirten Budak, şöyle dedi:



\"Ey Amerika, Ey Almanya Ey Suriye\' derken, dış politikada tek dostumuz kalmadı. Bunlarla ticaret yapacaksak, Mısır\'a ürün göndereceksek aramızın iyi olması lazım. Şu an büyükelçimiz yok Mısır\'da. Suriye ve AB ile durum ortada. Tek pazarımız Rusya kaldı. Geçmişte olduğu gibi Rusya ile aramızda bir sorun yaşanırsa, resmen tarım sektörü çökme ile karşı karşıya gelebilir. Afet yaşanan yerlerde çiftçilerin kredileri ertelenecek dendi ve maalesef ürünü yerle bir olmuş çiftçinin faizle ertelendi. Neden yüzde 3 faiz koyuyorsunuz? Ürünü biten, bu sene yiyecek ekmek muhtaç olan çiftçinin yapacak bir şeyi kalmamıştır. En azından 3 sene ertelenmeliydi. Çiftçinin birikmiş olan borcunun faizinin tamamını sıfırlayacağımızın taahhüdünü Genel Başkanımız üreticilere verdi.\"



FİYATLAR AYNI GİRDİLER YÜKSEK



2003\'ten itibaren Türkiye\'de tarım üretimi, özellikle yaş sebze meyvede fiyat artışının sağlanmadığını kaydeden Budak, girdi maliyetlerinin ise yüksek olduğunu söyledi. Portakalın fiyatının 2000\'li yılların başında 40-50 kuruş olduğunu ve bugün yine dalında aynı fiyatlara alıcı bulduğunu belirten Budak, şöyle devam etti:



\"Sofraya gidene kadar aradaki o fiyat uçurumundan son derece rahatsız çiftçimiz. 40-50 kuruştan sofraya gidene kadar 3-4 lira. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkını üretici lehine çevirecek en önemli faktör, Tarım Kanununda bahsedilen 21. madde. Bu madde şunu söylüyor. Gayri safi milli hasılanın yüzde 1\'i çiftçiye destek olarak dönüyor. Bunun karşılığı 8 milyar dolar yapıyor. Bugünkü kuru 4 liradan ayırsak 32 katrilyon gibi bir paranın çiftçiye dağıtılması gerekiyor. Bu bütün dengeleri oluşturabilecek bir unsur. Ama bugün 10-15 katrilyon, bugünkü parayla milyar lira çiftçiye dağıtılıyor.\"