(Görüntülü Haber) CHP'li Bingöl: Türkiye'nin itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti vekilleridir

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ABD\'de davası devam eden Reza Zarrab ile ilgili TBMM\'ye sundukları araştırma komisyonu önergesinin Ak Partili milletvekilleri tarafından reddedildiğini belirterek, \"Türkiye\'nin bugün skandal ülkesi olmasının, Türkiye\'nin bu kadar itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti milletvekilleridir\" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Gaziantep\'te partisinin 36\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Bir restoranda düzenlenen ve CHP Gaziantep milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile partililerin de katıldığı kongrede konuşan Tekin Bingöl, ABD\'de davası görülen Reza Zarrab ile ilgili 17-25 Aralık sürecinde meclise komisyon kurulup ilgili araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne verilen önergelerinin reddedildiğini hatırlattı. Tekin Bingöl, Ak Parti\'nin, Türkiye\'yi itibarsızlaştırdığını öne sürerek, şunları söyledi:



\"16 yıllık gerici Ak Parti iktidarı, Türkiye\'yi itibarsızlaştırdı. Dünyadan kopararak yalnızlaştırdı ve her geçen gün daha da sıkıntılı bir sürecin içine adeta sürüklüyor. Bir Reza Zarrab davası var. Biz bu davayla ilgili 17-25 Aralık döneminde, arkadaşlarımız parlamentoya bir önerge verdiler. Bir komisyon kuralım ve parlamentodaki bu komisyon, yolsuzlukları araştırsın, her şey gün yüzüne çıksın ve gereği yapılsın. 264 anlı şanlı Ak Parti milletvekilleri tarafından bizim verdiğimiz o komisyon önergesi reddedildi. Türkiye\'nin bugün skandal ülkesi olmasının, Türkiye\'nin bu kadar itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti milletvekilleridir.\"



Konuşmaların ardından mevcut İl Başkanı Hayri Sucu ile Ali Şimşek\'in aday olduğu kongre, delegelerin oy kullanmasıyla devam etti.



