(Görüntülü Haber) CHP'li Biçer'den Bakan Fakıbaba ile Et ve Süt Kurumu daire başkanına suç duyurusu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Bosna Hersek\'ten geçen aylarda ithal edilen, içinde koli basili bulunduğu belirlenen etlerin 6 ay sonra imha edilmesiyle ilgili hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hem de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım Üretim Dairesi Başkanı Mustafa Sami Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Adliyesi önünde CHP İl Başkanı Semih Balaban ve partili yöneticilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Biçer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Alım Üretim Dairesi Başkanı Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. CHP\'li Biçer, hem bakan hem de daire başkanı hakkında suç duyurusunda neden bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:



\"Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mustafa Sami Cüceloğlu\'nun geçtiğimiz günlerde basına ve kamuoyuna yansıyan Bosna Hersek\'ten ithal edilen 20 ton ette koli basili dediğimiz bakterinin ürediği laboratuvar testlerinde kanıtlanmıştır. Somut bir veri olarak ortaya sunulmuş olmasına rağmen bu etlerin, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü\'nden geriye gönderilip iade edilmemesi, bütün bunlara rağmen Diyarbakır, İstanbul, Sincan ve Sakarya\'daki ilgili müdürlüklere teslim edilmesi, yaklaşık 6 ay oralarda bekletilmiş olması ve 6 ayın sonunda ocak ayı içerisinde imha edilmek üzere ilgili kurumlara direktif verilmesiyle ilgilidir.\"



Bosna Hersek\'ten ithal 20 ton etin Kapı Kule Gümrük Müdürlüğü\'nde yapılan testlerde bakteri çıkmasına rağmen çeşitli illere sevkiyatının sağlandığını ileri süren Biçer, \"20 ton etten, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü\'nden numune alındı. Normalde 3 gün sürer, yani etlerden alınan numunelerde bakteri anlaşılması süresi 72 saattir. 72 saat boyunca bu etleri gümrükte bekletip, sonuçlarına göre eğer herhangi bir bakteri üremez ise bunları yurt içine sokup dağıtım yapmaları gerekir. Ama herhangi bir üreme olursa da patojen hastalık yapan bir bakteri ürerse, yurt içine hiç kabul etmeden diğer ülkelerin bizim ürünlerimize yaptığı gibi geri göndermeleri gerekirdi. Ona rağmen 72 saatin sonunda daha Kapı Kule\'deyken bu üreme belliyken, bunların Sincan\'a, Diyarbakır\'a, Sakarya\'ya ve İstanbul\'a tam 20 ton etin sevkiyatı sağlanıyor\" dedi.



\'TBMM\'YE SORU ÖNERGESİ VERDİM\'



CHP\'li Biçer, konuyla ilgili daha önce de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdiğini belirterek, şöyle konuştu:



\"Bu konuyu TBMM\'de bir soru önergesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba\'ya da sordum. 20 ton etin, bu üreme olmasına rağmen neden yurt içinde dağılımına izin verdiniz? Bunları 6 ay nerede beklettiniz? Bir konteynerde mi, yoksa depolarda mı beklettiniz? Eğer depolarda beklettiyseniz, 6 ay süreyle bu depoların maliyeti nedir? Bunların Kapıkule\'den bu illere sevkiyatında bedel denir? 6 ayın sonunda imha kararı verdiğinizde bunları ilgili illerde imha edemeyip tekrar Erzincan\'a sevk etmenizdeki devletin maliyeti ve zararı nedir? İşte bu soruların kamuoyuna cevaplanması yönünde TBMM\'de soru önergesi ile araştırma önergesi verdim. Ama biliyoruz ki bu sorularımıza somut ve gerçek açıklayıcı nitelikli yanıtlar vermeyecekler. Bu nedenle de Fakıbaba ve Cüceloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk.\"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve Daire Başkanı Cüceloğlu\'nun, Anayasa\'nın ve TCK\'nın bazı maddelerini ihlal ettiğini ileri süren CHP\'li Biçer, \"Anayasa\'nın 56 maddesinin ihlali, Anayasa\'nın 90\'ıncı maddesi ihlali, Hekimlik Meslek Etiği Kurullarının İhlali, Hekimlik Mesleği Anlaşına uygun olmayan fiiller sergilemesi, mesleki yeminine bağlı kalmamak, toplumda etkisi ciddi zararlara yol açacak sağlıkla ilgili bilimsellikten uzak açıklamalar yapmak, TCK 186\'ıncı madde uyarınca Bozulmuş Ve Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, TCK 247\'nci madde uyarınca Görevi Kötüye kullanma, TCK 257/2 madde uyarınca Görevi İhmalen Kötüye Kullanma ve ilgili yasa maddeleri, TCK 309\'uncu madde uyarınca Anayasa\'yı ihlal, TCK 155\'inci madde uyarınca Güveni Kötüye Kullanma, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve işleyişine karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundum\" diye konuştu.



\'ET VE SÜT KURUMUNUN AÇIKLAMASI GERÇEKTEN UZAK\'



Et ve Süt Kurumu\'ndan 23 Ocak tarihinde 20 tonluk etle ilgili yapılan açıklamanın gerçekten uzak olduğunu savunan Biçer, şunları söyledi:



\"Bu açıklamada, akıllara zarar bir açıklamaydı. 23 Ocak\'ta şunu söyledi; \'Bosnahersek\'ten ithal edilen bu etlerde hastalık olduğu doğrudur. İnsan sağlığına zararlı patojen bir bakteri ürediği doğrudur. Bu yalnızca etlerin bir kısmında saplanmıştır. Dolayısıyla imha kararı ocak ayı itibariyle verilmiştir\' denildi. Şimdi burada kendi içiyle çelişkili ve suç teşkil eden bir ifade var. Çünkü kendi gönderdikleri evraklarda bu bakteri üreyen etlerin zaten 20 ton olduğu ve Diyarbakır, Sincan, Sakarya ve İstanbul\'daki bütün etlerin hastalık içeren bakteriyi taşıdığı ve derhal imha edilmesi kararı. 5 Ocak 2018 tarihinde kendileri tarafından ilgili kurumlara bildirilmiştir. Dolayısıyla olay kamuoyuna yansıdıktan ve ciddi tepkilere yol açıktan sonra \'Biz bu yazıyı astık. Ama hastalık bir kısmında vardır\' gibi açıklama gerçekten uzaktır ve suç teşkil etmektedir.\"



CHP\'li Biçer, açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Balaban\'la birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na, Fakıbaba ve Cüceoğlu hakkında TCK\'nın 186\'ncı, 247\'nci, 257/2\'nci, 309\'uncu, 155\'inci maddeleri ile Anayasa\'nın 56\'ncı maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesini teslim etti.