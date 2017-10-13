(Görüntülü Haber) CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bülent Ecevit'li fotoğraf yanıtı (1)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dönemin başbakanı Bülent Ecevit\'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile çekilen bir fotoğraf ile vize krizini bağladığını savundu. Altay, \"Vize krizini Bülent Ecevit\'in bir fotoğrafına bağlayıverdi. Devletler arası ilişkilerde medyanın anlık deklanşör tespitleri önemli değildir. Sizin o görüşmede ülkenizin menfaatleri için neler elde ettiğiniz önemlidir. Anlık deklanşöre kalırsa bakın Bush bu da Ecevit. Önünde eğilmiyor Bush. Ancak deklanşörün anlık tespitine baktığınızda eğiliyor gibi. Dış politikayı iç politik manevralara alet etmek ayıptır\" dedi. \"GÖKÇEK\'LE İLGİLİ ELİNDE VARSA SAVCIYA TESLİM ETMEK ERDOĞAN\'IN NAMUS BORCUDUR\" CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Engin Altay, AK Parti\'li belediye başkanlarının neye göre görevden alındığını AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıklaması gerektiğini savunarak şöyle konuştu: \"Yolsuzluklarıyla FETÖ\'yle ilgili elinde ne varsa, hangi bilgi belge varsa savcının eline bunları teslim etmek Erdoğan\'ın namus borcudur. Bunların yapmadan belediye başkanını koltuklarından kaldırmak kabul edilemez. Bu diktatörlükten bir uygulama. Melih Gökçek, yolsuzluğa mı bulaştı, yorgun mu? Gökçek ile ilgili ne varsa savcıya teslim etmek Erdoğan\'ın namus borcudur.\"