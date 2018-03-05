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Politika

(Görüntülü Haber) CHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti

05 Mart 2018 18:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek\'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi\'ni ziyaret etti.

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