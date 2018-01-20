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(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesinde cezaevi firarisi olan ve sahte kimlik kullanan Zülfikar D

20 Ocak 2018 22:19

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesinde cezaevi firarisi olan ve sahte kimlik kullanan Zülfikar D. (53), Mehmet Şah Ö. (53) ile birlikte hayvan hırsızlığı yaptıkları sırada çevredekiler tarafından suçüstü yakalanıp jandarmaya teslim edildi. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde büyükbaş hayvan çalmaya çalışan 2 kişi, çevredekiler tarafından fark edilip yakalandı. Mahalle sakinleri yakaladıkları 2 kişiyi, jandarmaya teslim etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden Zülfikar D.\'nin sahte kimlik kullandığı ve kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılıp konulduğu Diyarbakır\'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şüphelilerden D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Mehmet Şah Ö. ise, serbest bırakıldı.

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