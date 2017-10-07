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(Görüntülü Haber) Ceyhan'da huzur operasyon

ADANA,(DHA) ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan İlçesi'nde Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da bizzat katıldığı huzur operasyonu gerçekleştirdi

07 Ekim 2017 20:22

ADANA,(DHA) ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan İlçesi\'nde Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın da bizzat katıldığı huzur operasyonu gerçekleştirdi. \'Huzur Güven Uygulaması\' kapsamında Özel Harekat, Terör, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu karma 74 ekip, 527 personel ve 6 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla 9 noktada \'Sabit Önleyici\', 5 bölgede ise umuma açık yer denetimi yapıldı. İlçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, suç üreten yerler, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonu bizzat Emniyet Müdürü Selami Yıldız yönetti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Emniyet Müdürü Yıldız, kahvehanelerde oturup sohbet etti. Operasyonda 2 bin 491 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 21 kişi gözaltına alındı. 715 adet aracın kontrol edildiği denetimlerde 9 araç trafikten men edildi, 24 araca 22 bin 524 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 72 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 32 adet dolu kartuş, satışa hazır uyuşturucu, 269 ecstasy hap, 5 bin 390 kaçak sigara ele geçirildi.

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