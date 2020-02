(Görüntülü Haber) Çevre, sağlık ve teknolojiyi temel alan "Ulusal Bilim Kampı" başladı

İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü\'nün desteğiyle düzenlenen Ulusal Bilim Kampı\'nın ikincisi bu yıl Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Türkiye\'nin 58 lisesinden kampa katılan öğrenciler bu yıl çevre, sağlık ve teknoloji temelli konuları kapsayan projeler üretecek. Üniversitenin Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi\'nde düzenlenen kampın açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Bölücek, Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Şahin Karasar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Ülke genelindeki 58 lisenin dahil olduğu bilim kampında öğrenciler bu yıl, “Endüstri 4.0\", \"Farmakoloji\", \"Akıllı Şehir Planlaması\" ve \"Temiz ve Yenilenebilir Enerji” konularında projeler üretecek. \"ENDÜSTRİ 4.0\'I BAŞARDIĞIMIZDA DÜNYANIN İLK 5 ÜLKESİ ARASINA GİREBİLİRİZ\" Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, önceliklerinin, milletlerin gücü olan nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğunu söyledi. Sayısı 58\'e ulaşan proje okullarında öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak sorunlara çözüm ürettiğini, yeni proje ve fikirler ortaya attıklarını belirten Erdem, \"Artık nesnelerin interneti, insansız fabrikaların konuşulduğu bir döneme girdik. Endüstri 1.0 su ve buhar teknolojisini, endüstri 2.0 elektrikle gelen aletlerin sisteme girişini anlatan dönemlerdi. Endüstri 3.0 ise yine teknolojik, dijital çağın başlamasıydı. Şimdi endüstri 4.0 başladı. Bu sürece bir an önce dahil olmak, geç kalmamak gerekiyor. Bunu kaçırdığımız taktirde ülkece sıkıntılar yaşayabiliriz. Başardığımız zaman ise dünyanın ilk 10\'u değil belki ilk 5 ülkesi arasında girebiliriz. Bunlar hayal değil. Bugün dünyadaki ilk 500 şirketin dağılımına baktığımızda son 5-10 yılda büyüyen yazılım şirketleri var. Yazılım veya bu endüstri 4.0\'ın internet ağlarını kullanma adına oluşacak projeler aslında diğer endüstri devrimleri gibi direkt sermayeye de bağlı değil. Bağlı olduğu şey insan sermayesi. Biz de onun için böyle çalışmaların içindeyiz\" diye konuştu. \"ECDADIMIZ TARAFINDAN EKİLEN BİLİM VE SANAT TOHUMLARINI GENÇLERİMİZ YEŞERTECEK\" İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Bölücek, konuşmalarında projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen öğrencilere, yakaladıkları bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Şahin Karasar ise, \"Öğrencilerimizin, gençlerimizin emekleriyle bu topraklara ecdadımız tarafından ekilen bilim ve sanat tohumlarının yeşereceğini, ülke sınırlarını aşacağını ve tüm dünyaya bilim ve sanat aşkıyla yayılacağına inanıyorum\" dedi. EN İYİ PROJELER MAYIS\'TA ÖDÜLLENDİRİLECEK Bu buluşmaların Türkiye\'nin 58 okulu ile bağlantılı olarak yapıldığını dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, \"Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde yapılan bu çalışmalarda ev sahibi olmamızın yanı sıra bütün akademik desteği de biz veriyoruz. Öğrenciler okullarına döndüklerinde bu konularda aldıkları ilhamla, esinle, bilgi kaynaklarıyla çalışmalarını projelendirecekler. 11 Mayıs\'ta da projeler üniversitemizin akademisyenleri tarafından oluşturulan jüri üyelerince değerlendirilecek. Sonuçlar alındıktan sonra da proje sona erecek\" diye konuştu. Geçen yıl, ilki Samsun\'da yapılan kampta birinci olduklarını söyleyen bu senenin ev sahiplerinden Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci ise şöyle konuştu: \"Biz gençlerden, bildiklerinden bilgi ve değer üretmelerini istiyoruz. Bunu yaparken de çevre, gıda, teknoloji gibi konularda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın çok büyük sorunları var. Mesela terör en büyük sorunların başında geliyor. Bunun dışında bence gıda terörü de büyük bir sorun. Farmakoloji onun için konularımız arasında. Türkiye\'ye bakıyoruz, İstanbul\'da park bırakmadık. Akıllı şehir planlamaları konusuyla buna değinmek istedik. Şehir daraldıkça insanlar da daralmaya ve şehirden kaçmaya başladılar. Onun için şehirleri kurarken, mesela bir site yaparken orada yaşayan insanların nefes alacakları alanlar da yapalım. Akıllı şehirlerde, vuran güneş, yağan yağmur boşa gitmesin. Bunlarla ilgili çocuklardan çok güzel projeler çıkacağına inanıyorum. Endüstri 4.0\'ın açılımında soyut zeka var. Fabrika kurabiliyor, alet yapabiliyorsun. Ancak bunlara yüklenen yazılımlarla ne kadar insana yakın düşünme, hareket özelliği getirebiliyorsan o kadar başarılısın demektir. Temel felsefemiz bu.\" Açılış konuşmalarının ardından program üniversitenin Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasret Nuhoğlu\'nun öğrencilere verdiği STEM Konferansı ile devam etti. Seminerin ardından öğrencilere üç gün boyunca üniversitenin akademisyenleri tarafından “Endüstri 4.0\", \"Farmakoloji\", \"Akıllı Şehir Planlaması\" ve \"Temiz ve Yenilenebilir Enerji” konularında bilgi verilecek. Kampta her okul bilgi verilen konulardan birini seçecek. Öğrencileri çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmeye katkı sağlamayı amaçlayan Bilim Kampı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmanın yanı sıra, öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor. Bilim Kampı çalışmalarının ilk bölümün ardından katılımcıların hazırlayacağı projeler, üniversitede oluşturulacak kurul tarafından değerlendirilecek. 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde her bir kategoride ilk üç dereceye giren projeler Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü yerleşkesi içinde yer alan Marma Otel İstanbul’da sergilenecek ve ardından da düzenlenecek törenle öğrencilere ödülleri verilecek.