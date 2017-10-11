(Görüntülü Haber) Ceviz ağacından düştü, ambulans helikopterle sevk edildi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 61 yaşındaki Mustafa Esen, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Esen, Ermenek Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi.



Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Tekeçatı Yaylası\'nda meydana geldi. Mustafa Esen, ceviz toplamak için ağaca çırptı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybeden Esen, yere düştü. Ağır yaralanan Esen, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Esen\'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve akciğerinde kanama olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mustafa Esen, ambulans helikopterle Konya\'daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi.