T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çeşme'de karada ve denizde toplam 92 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 63'ü karada, 29'u da denizde olmak üzere toplam 92 kaçak yakalandı

10 Nisan 2018 22:45

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 63\'ü karada, 29\'u da denizde olmak üzere toplam 92 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah satlerinde Çeşme kıyılarında kendilerini Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na götürecek botu bekledikleri belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar, minibüslere bindirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kimlik tespiklerinin ardından Suriyeliler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında bu defa Sahil Güvenlik Çeşme Kolluk Destek Timi\'ne Boğazada Mevkisi yakınlarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, botu durdurup, 29 Suriyeli kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait TCSG 30 ve KB 4309 botlarına alınarak kurtarılan kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Burada kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, daha sonra Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZDHAYunanistan Sakız AdasıBirJandarma KomutanlığıSuriyeliKaçaklarKimlikSuriyelilerGöçMüdürlüğüAynıSahil GüvenlikKolluk Destek Timi Boğazada MevkisiBölgeyeSahil Güvenlik KomutanlığıTCSG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24