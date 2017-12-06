(Görüntülü Haber) Çerkezköy'de bakanlık yetkililerine termik santral protestosu

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde termik santral konusunda halkı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Trakya\'nın çeşitli bölgelerinden gelen çevre gönüllüleri tarafından protesto edildi. Çerkezköy ile Kapaklı ilçesi sınırları içerisinde kalacak şekilde yapılması planlanan termik santralle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerince, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi\'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesi Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi giriş kapısı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Merkez önünde toplanan çevre gönüllüleri, \'Kömürden vazgeç güneşi seç\', \'ölüm bacaları istemiyoruz\', \'zehirlenmeden ecelimizle ölmek istiyoruz\', \'Geleceğimizle oynama\', \'Termik santral istemiyoruz\', yazılı dövizlerle bakanlık yetkililerini protesto ederek bölgede yapılması planlanan termik santrale tepkilerini dile getirdi. Çevreciler adına konuşan Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin bu toplantıyı yapmasını engellemek için burada olmadıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Projenin yapılmasını engellemek için çalışıyoruz. Bununla ilgili yasal süreç kapsamında yapılması gereken itirazı yapacağız. Ciddiye almayacakları için de itirazlarımıza 60 gün içinde cevap vermeyeceklerdir. Bu taktirde de yasal olarak dava açma hakkımız doğmuş olacak. Biz de bu hakkımızı kullanacağız.\" \'BU TOPLANTI BİZCE ÇED SÜRECİNİN BİR PARÇASIDIR\' Çerkezköy ve Kapaklı\'ya \'Kuş uçumu\' 1200-1300 metrelik mesafede yapılması planlanan termik santral projesinin ÇED sürecinde, işin yapıcısı olan özel sektör firmasının yerinde şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın olduğunu iddia eden Sevgi, şöyle dedi: \"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın sıradan bir bilgilendirme toplantısı olarak gösterdiği bu toplantı aslında ÇED sürecinin bir parçasıdır. Doğal olarak da ÇED sürecinin bir parçasına nasıl davranılması gerekiyorsa, çevrecilerden bilinçli bir kitle olarak burada öyle davranacağız. Bu sıradan bir bilgilendirme toplantısı değil. Bu eğer ÇED Yönetmeliğinde belirtilen halkı bilgilendirme toplantısı ise bunun özellikle belirtilmesi gerekirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın internet sitesinde böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bunun ÇED toplantısı şekline sokulması tamamen usulsüz olacaktır.\" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı danışmanı Sevda Güner ekip olarak termik santral yapılacak yerlerde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlattı. Güner, şöyle konuştu: \"Ben işin sosyolojik boyutuyla ilgili konuşacağım. Türkiye\'de eskiden devletin yapıp ettiklerini halka anlatan bir tutumu pek yoktu. İletişim anlamında genellikle \'Biz yaptık, oldu, halk da bunu kabul etmeli\' anlayışı hakimdi. Ama artık iletişim çağındayız. Kulaktan dolma, bilimsel altyapıya sahip olmayan, tamamen propagantik ifadelerle halkın kaygılarını, kuşkularını, hassasiyetlerini bilen ve Türkiye\'nin yatırımlarını ya da enerjisinin önüne geçmeye çalışan bazı grupların propagandalar yaptığını görünce halka doğruları biz anlatalım istedik. Çünkü yanlışı anlatan grupların, sayıca az olmalarına rağmen sesleri çok fazla çıkıyor ve anlattıklarının da hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bu nedenle halkımızı iletişim anlamında güçlendirelim ve doğruyu anlatalım dedik. Termik santral yapılacak yerlerde ilk önce bir anket analiz yaptık.\" \'DİNLEMEDEN, ANLAMADAN BİR ŞEYE TOPYEKÜN KARŞI ÇIKILMAZ\' Güner\'in bu sözlerine, \'Nerede anket yaptınız, bizim hiç haberimiz olmadı\' diyerek tepki gösterilmesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. \'Böyle yaparsanız, sözümü keserseniz olmaz\" diyerek konuşmasına devam eden Güner, şöyle devam etti: \"Biz iletişimi nasıl sürdürdüğümüzü anlatıyoruz. 140 bin nüfuslu Çerkezköy ilçesinde herkese anket yapamazsınız ama biz söylem analizi yaptık. Dedik ki halk termik santraller konusunda en çok hangi kaygıları dile getiriyor. Burada düzenlenen farklı organizasyonlara biz de katıldık. Sonra dedik ki biz bunları bilimsel anlamda halkımıza anlatalım. Her yatırımın bir yapılacak hizmet tarafı, bir de bunun karşısında farklı samimi kaygıları olan insanlar tarafı vardır. Biz zaten şöyle bir haziruna iletişim yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyi \'top yekün duymak istemiyorum, anlamak istemiyorum ve kesinlikle karşıyım\' grubu vardır. Bir de \'kaygılıyım, kaygım çok yüksek olduğu için de karşıyım ama anlamaya, sorgulamaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Bunları bana anlatan olduğu zaman, anladığım ve idrak ettiğim zaman zihnimde neye ikna olacağıma ben karar veririm\' diyen bir kitle vardır. Biz işte bu kitleyle ilgileniyoruz. Dinlemeden, anlamadan, araştırmadan, sormadan bir şeye top yekün karşı çıkmak başka bir şeydir bir şeye kaygı ve korkuyla yaklaşarak onu anlamaya çalışmak başka bir şeydir. Bu ikisinde niyet farkı vardır. Biz Çerkezköy Kent Konseyi ve Çerkezköy\'deki birçok grubu da Çan\'a davet ettiğimizde de aynen öyle söyledik. Biz gerçekten anlamaya çalışanlarla yol almaya çalışıyoruz.\" ALKIŞLARLA TOPLANTI SALONUNU TERK ETTİLER Güneri\'nin bu sözleri üzerine dinleyiciler arasında bulunan Marmara Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Aksun yüksek bir sesle, \"2013 yılında bakanlığınızın verdiği raporu neden şu anda örtpas ediyorsunuz? Trakya bölgesindeki, Çerkezköy\'deki, Ergene havzasındaki su havzalarının yeterli olmadığı sizin raporlarınızda var mı yok mu?\" diye sordu. Güneri\'nin, \"Böyle bağırarak iletişim kuracaksak arkadaşı dışarıya almak zorunda kalacağız\" demesi üzerine çevreci gruplar alkışlarla Güneri\'yi protesto ederek toplantı salonunu terk etti. \"Alkışladığınız için teşekkür ederim\" diyerek konuşmasına devam eden Güneri, yeni nesil termik santrallerin tarım arazilerini olumsuz etkilemeyeceğini, insan sağlığına olumsuz etkisi olmayacağını, madencilik faaliyetinin de yer altı ve yer üstü suları kirletmeyeceğini, santral bacalarının Valilik tarafından 24 saat canlı takip edilerek emisyon değerlerinin sürekli kontrol edileceğini, halkın mevcut hava konforunu kaybetmeyeceğini, kömürün termik santrallerde çevreci yöntemler ile elektriğe dönüşeceğini anlattı. Bilgilendrime toplantısında Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Maden Etüd Müdürü Ebru Ata ve Maden Proje Tesis Başkanı Cumali Taştekin de katılımcıların termik santrallerle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.