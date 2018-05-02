(Görüntülü Haber) Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Kızı Arya\'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı. 2 yıl 3 aylık kızı Arya\'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan\'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak \"Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır\" dedi.